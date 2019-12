Anezi oplela po Dori: 'Što je to, pola pjesama je na engleskom'

Reality sudionica 'Big Brothera' i 'Gospodina Savršenog', pjevačica Alena Nezirević Anezi (31), pjesmom 'Radoznala b.' prijavila se na ovogodišnju Doru, no nije prošla dalje. Istarska glazbenica na društvenim mrežama objavila je video te čestitala Elis Lovrić koja je uskočila kao zamjena Goranu Karanu (55) te dala do znanja šo ju najviše smeta kod hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

- Sad kad je Karan odustao i uletjela je rezerva Elis Lovrić, pitali su me htjela bih li biti rezerva na ovogodišnjoj Dori. Bila bi mi iznimna čast, ali pod jednim uvjetom - isključivo ako sam zamjena za Alena Vitasovića. Njegova sam imenjakinja i njegov fan još od malih nogu - izjavila je Anezi i dodala kako je hrvatska autentičnost ozbiljno ugrožena 'pa se barem Istrijanima mora osigurati nastup među svim tim Anglosaksoncima'.

- Pola pjesama na engleskom?! Kad je već tako malo pjesama na hrvatskom, drago mi je da ovogodišnji Istrijani Alen i Elis barem pjevaju na čakavštini - dodala je pjevačica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon završenog HRT-ova natječaja za izbor hrvatske pjesme i predstavnika za pjesmu Eurovizije Dora 2020., ocjenjivački sud Dore 2020. je nakon provedenog postupka žiriranja, izabrao 16 skladbi i 4 rezervne za natjecanje na Dori 2020.

Popis izvođača koji su prošli natječaj:

1. Marin Jurić Čivro - Naivno

2. Elis Lovrić - Jušto

3. Edi Abazi - Coming home

4. Mia Negovetić - When it Comes to You

5. Colonia - Zidina

6. Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love

7. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

8. Jure Brkljača - Hajde nazovi me!

9. Damir Kedžo - Divlji vjetre

10. Lorena Bućan - Drowning

11. Alen Vitasović & B. Matija Čerina - Da se ne zatare

12. Aklea Neon - Zovi ju mama

13. Indira - You Will Never Break My Heart

14. Nikola Marjanović - Let's forgive

15. Đana - One

16. Bojan Jambrošić - Više od riječi

POGLEDAJTE VIDEO: