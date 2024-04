Anezi snimila pjesmu na čak tri jezika, a u spotu joj se pridružio i slavni hrvatski glumac...

Pjevačica iz istarskog Vrsara novi singl i spot snimila je još na engleskom i njemačkom jeziku, a glumac u video uratku je Anezin dugogodišnji prijatelj Neb Chupin, koji dobro poznaje njezin put na glazbenoj sceni kao i pjevanje na stranim jezicima. U ovoj pjesmi, koja započinje pitanjem 'Kome danas novac ne kroji vrijeme'? Anezi šalje indikativnu poruku o međuovisnosti novca, vremena i ljubavi.

Do ove zanimljive suradnje došlo je spontano 2022. godine kada je Anezi pustila pjesmu na hrvatskom u Nebovu prisustvu. Svidio mu se tekst jer se u njemu djelomično pronašao, a potom su shvatili da bi ovaj uspješni Hrvat s inozemnom karijerom bio odličan i u spotu u kojem je glumio muškarca zaokupljenog jurnjavom za novcem. Kako bi priča bila autentičnija u spotu se vozio u svome luksuznom automobilu Ferrari Roma.

- Ferrari je meni simbol uspjeha i jako se dobro osjećam u njemu upravo zbog toga. Anezina pjesma na prvu djeluje jednostavna, ali kada se zaroni dublje u poruku pjesme većina ljudi, koja puno radi u životu kao i ja, mora priznati da ima novac, ali nekada jednostavno nema vremena. Zato je pjesma doprla do mene i zato sam se odlučio na ovu suradnju kao glumac u spotu za koju se tek kasnije odlučilo da će se snimiti na još dva jezika. Rado podržavam mlade i talentirane ljude, a pogotovo kada suradnja ima smisao i daljnji potencijal - govori Neb.

Iako isprva nije bilo planiran izlazak pjesme na još dva jezika, Anezi je predložila Nebu da je prevedu na njemački s obzirom na to da već godinama priprema takve projekte, ali i na engleski jer je on nekoliko puta godišnje u Los Angelesu te da odmah snime i spot na sva tri jezika. Naime Anezi trenutačno snima svoje pjesme na njemačkom, a paralelno radi i na albumu Nene Belana za to tržište. Taj projekt započela je u koroni na nagovor menadžera iz Njemačke.

Foto: PROMO

- Sretna sam što je do suradnje s Nebom došlo slučajno iako ne vjerujem u slučajnosti. Zato mi je još draže što smo suradnju proširili i na prevođenje na dodatna dva jezika. Neb i Sonja Bajić su prevoditelji, a jako sam zahvalna prijatelju i suradniku Rolandu Budinu, poznatom i kao Mental Blue, koji je koautor glazbe sa mnom, te autor aranžmana i producent. Otvorena sam za to da me život iznenadi pa tako i s time što će biti sa svim tim u inozemstvu, a veselim se reakcijama na ovu hrvatsku verziju. - ističe Anezi.

Premijeru iščekuje i Neb, koji osim što voli film, voli showbizz i glazbenu scenu. Ovaj uspješni glumac i filmski producent ujedno je i poduzetnik, koji trenutačno s obitelji živi u Zagrebu. Dugo godina proveo je u Americi gdje je 1992. diplomirao u Bostonu za inženjera strojarstva da bi se potom preselio u Los Angeles gdje se počeo baviti glumom.

Tako je lani glumio u Lionsgateovom hit trileru `Mindcage` uz Johna Malkovicha i Martina Lawrencea u ulozi `Dr. Loescha`, a film je bio broj jedan u Brazilu i Argentini te u top 10 filmova na Netflixu.

Do sada je odradio 20 filmova uključujući `Fanatic` i `Poison Rose` s Johnom Travoltom, `Acceleration` s Dolphom Lundgrenom i Natalie Burn te `Obsessio`, za koji je osvojio posebnu nagradu za glumu na filmskom festivalu u Veneciji.

Foto: PROMO

U produkciji ima više uradaka u kojima glumi i producira uključujući `Pig Killer`, `The Last Redemption` i apokaliptičnu fantaziju `The Islander`.

No nije markantni Neb samo uspješan u Hollywoodu već i u Hrvatskoj gdje je prije dvije godine proglašen poduzetnikom godine prema izboru Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Vlasnik je Hermes Internationala (džemovi i namazi Dida Boža) čije se osnivanje nadovezalo na poslovanje američke tvrtke Dalmatia Import Group, koju je osnovao s partnericom Maiom Magee tako da Neb uspješno balansira poduzetništvo i glumačku karijeru.

Spot za novi Anezin singl radio je redatelj Dario Radusin s kojim ova talentirana Vrsaranka surađuje već šest godina, od početka glazbene karijere. Organizacijski i produkcijski riječ je o zahtjevnom spotu u kojem se trebalo točno podijeliti što će se na kojem jeziku snimati i kasnije zamjenjivati u pjevnim kadrovima, ali i kreirati vizualne efekte grada, pustinje, stana, jurnjave Ferrarijem...

Montaža je potrajala tri mjeseca, ali isplatilo se čekati jer su Neb i Anezi prezadovoljni rezultatima, suradnjom s Dariom i ostatkom ekipe na setu.