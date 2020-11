Anezi: 'Zarađivalo se do 70.000 kuna, ali sada nema ponuda i cijene nastupa su sve manje...'

Korona je donijela i nešto dobroga, pa trenutno 'odmaram', iako moj mozak 'nikada ne spava', ali naučit ću s vremenom i njega isključiti, pojasnila nam je pjevačica

<p>Bivša kandidatkinja realityja 'Big Brother' i 'Gospodin Savršeni', glazbenica <strong>Alena Nezirević</strong> (34), poznatija kao <strong>Anezi</strong>, otkrila nam je kako se ona nosi s pandemijom korona virusa, zbog koje ne može održavati nastupe kao što je to dosad činila. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde ostale bez prihoda</strong></p><p><strong>Koliko ste otprilike gaža imali od početka pandemije i kakvog su one tipa bile (na otvorenom, zatvorenom, ograničen broj ljudi...)? Jesu li cijene nastupa niže nego što su bile prije korone? O kojim ciframa je riječ?</strong></p><p>Budući da je bila karantena, gaže su krenule tek u 7. mjesecu, a inače što se ljetne sezone tiče krenu pomalo već u predsezoni, u 5. mjesecu, a puno kroz sezonu u 6., 7. i 8. mjesecu, pa opet pomanje u postsezoni, do 10. mjeseca. Inače u sezoni nastupam na otvorenim terasama skoro svaku večer po 3 seta od 45 minuta. Ove godine bilo je nastupa samo kroz 7. i 8. mjesec i to u prosjeku 3 puta tjedno. Cijene nastupa su smanjene za 30 posto, a oni najbolji za veći broj ljudi ili za npr. turističke zajednice su svi otkazani. Inače, za takve nastupe u tri aktivna mjeseca se može zaraditi bez problema oko 70 tisuća kuna. Dakle, drastično je pao prihod ove godine. Tako aktivno ljetne sezone radim daleko prije početka javne karijere, tj. snimanja svojih pjesama od nedavne 2018. godine. Van turističke sezone nastupa se puno manje na raznim eventima i zabavama i tu su cijene u prosjeku 2000 do 8000 kuna po nastupu, ovisno za koliko ljudi se pjeva i kojom prigodom. Što si veće ime, a to možeš samo ako javno započneš karijeru, to imaš više nastupa i više si plaćen, ali ja sam se tek od 2018. počela promovirati javno, tj. zakoračila na tzv. estradu, pa ne očekujem preko noći čuda. Cilj toga i je bio stepenica više i da si s vremenom povećam cijene nastupa i smanjim njihov broj, budući da je rizično oslanjati se uvelike na sezonsku zaradu, a i jako je naporno za glasnice gotovo svaki dan pjevati ljeti. No eto, stigla je korona pa me prisilno odmorila.</p><p>Na estradi se vrijednost nekog pjevača nikako ne može univerzalno izmjeriti, osim kada znaš koliku je dvoranu napunio i koliko je koštala karta. Sve van toga je subjektivna stvar naručitelja. To je čest razlog zašto estradnjaci ne vole javno govoriti o cijenama svojih nastupa. Odnosno, netko je za nastup nekog estradnjaka u klubu ili za privatnu zabavu spreman platiti npr. 1000 eura, a netko npr. 15 000 eura. U takvim situacijama vrlo je glupo da jedan estradnjak javno postavi fiksnu cijenu svog nastupa, jer zašto bi on rekao da je to npr. 5000 eura, ako postoji osoba koja je za njega/nju spremna izdvojiti npr. 10 000 eura. Meni se već ove godine desila lijepa situacija u kojoj je jedna osoba za moj nastup na njenom rođendanu dala unaprijed 3000 eura. Poanta, sve je to individualno, ali nekom logikom što ti je promocija na estradi veća i jača, što si duže na njoj, što više hitova napraviš... to ti je i cijena veća. </p><p><strong>ZAMP je objavio da su pali prihodi od glazbe u Hrvatskoj za 43%. Mislite li da će korona virus ostaviti dugotrajne posljedice na glazbenu industriju? Mislite li da ima lijeka za glazbenike u pandemiji?</strong></p><p>Apsolutno će ostaviti dugotrajne posljedice na glazbenu industriju i na džep i psihu glazbenika. Žao mi je nekih divnih i iskrenih glazbenika, a nekih manje, jer na estradi je puno lažnog sjaja, a ja ne volim lažna predstavljanja i preuveličavanja. Na žalost ima lijeka, a zove se 'Normabel'. </p><p><strong>Bilo je glazbenika koji su nastupali tijekom pandemije. Koje je vaše mišljenje zbog čega su se glazbenici žalili da 'nisu uprihodili ni kune'? U čemu mislite da je bio problem, budući da se tijekom ljeta moglo nastupati na otvorenom, samo naravno pred manjim brojem ljudi?</strong></p><p>Glazbenici koji rade za manje ljudi i prihode su mogli raditi ljeti, ali i to nije tako jednostavno ako ne žive uz more, jer tada imaju puno dodatnih troškova za pokriti. Žalili su se više neki uspješni estradnjaci, jer nisu mogli nastupati za velik broj ljudi i za velike novce na koje su navikli. Oni su godinama gradili taj svoj status, tj. ne žele se još naglo i drastično prilagoditi situaciji, pa tako potencijalno srušiti sve što su do sada stvorili. Ako sada naglo spuste cijenu morat će više puta pjevati za manje grupe ljudi, što nisu navikli, ali najveći njihov problem, tj. bojazan je da će im, kada sve ovo prođe, opet godine trebati da vrate cijenu na staro. Ponavljam, žao mi je nekih divnih i iskrenih glazbenika, ali nekih nije, jer su bahati i fali im skromnosti. No, što god neki mislili, svi oni su mukotrpno stekli taj svoj status, pa su meni totalno glupe one fore sa slanjem njih da vade krumpir, beru mandarine, masline... Ja sam npr. brala masline ove godine i nije bio nikakav problem, ali zašto bi ja samo brala masline ako je moj poziv pjevanje i ja volim i želim i dalje pjevati?! Nadalje, brati masline, mandarine, krumpire... može jako puno ljudi, ali pjevački nastupati baš i ne. Dakle, te usporedbe ne stoje, potpuno su neobjektivne i odnose se s nepoštivanjem pjevačkog zanimanja i cijelog puta koji pjevač mora proći da bi uopće dostigao ikada neku jaču cijenu nastupa. Plus, idu pod pretpostavkom da su svi pjevači bahati ljudi koji na navedena zanimanja 'branja' gledaju s visoka, a opet i to je generalno potpuno promašeno.</p><p><strong>Je li bilo mjera opreza na vašim gažama? (razmak, maske, dezinfekcija)</strong></p><p>Bilo je samo dezinfekcije. Razmak se nije držao, a maske gosti nisu nosili, već samo osoblje. </p><p><strong>Jeste li se 'bacili' na nove projekte tijekom pandemije? Jeste li snimili neke nove pjesme? Ako niste, planirate li? Mislite li da je izvodivo snimiti pjesmu i spot, a da se poštuju pravila Stožera?</strong></p><p>Jesam. Na žalost, kao novi izvođač nemam taj luksuz da stanem sa snimanjem i izdavanjem pjesama, kao neki afirmirani pjevači kojima je dosta da snime jednu pjesmu godišnje. Snimila sam u 6. mjesecu spotove za acoustic pjesmu 'Pokaži mi put (acoustic version)' i ljetnu, plesnu i zafrkantsku, pjesmu 'Opa E'. No, na sreću postalo je financijski lakše, jer cijene projekta su postale pristupačnije. Meni se zbog korone dogodilo da sam uštedjela puno novaca za te spotove, npr. hotel je bio prazan, a i beach bar je bio gotovo prazan, pa je bilo pristupačno i bezbrižno snimati tamo, preko 15 statista je došlo besplatno, jer su to sve bili moji prijatelji i poznanici, koji su imali viška slobodnog vremena, jer im posao u sezoni još nije bio skroz započeo, itd. Svi planovi za dalje jako ovise o financijskoj konstrukciji, ali mislim da ću postignuti dobre dogovore. Izvodivo je snimiti pjesmu i spot, a da se poštuju pravila stožera. Tu ne vidim problema. </p><p><strong>Imali sada manje gaža nego što je bilo prije pandemije? Nude li ugostitelji/organizatori sada manji, viši ili čak jednaki honorar za nastup? Zbog čega mislite da je tako, odnosno tko trenutačno diktira cijenu na tržištu? Isplati li se pjevati?</strong></p><p>Da, puno manje. Za sada neki nude jednak honorar, ali generalno je manji za 30%. Honorar je manji zbog trenutačnog stanja s pandemijom, raznim restrikcijama, ali i nemogućnosti da se predvidi ikakvo buduće stanje. Isplati li se je stvar nečije subjektivne percepcije. Za mene se isplati. </p><p><strong>Mogu li, po vašem mišljenju, glazbenici opstati nastupajući tijekom pandemije? Imate li neke zakazane nastupe sada za zimski period, kada većinom nisu dostupni koncerti na otvorenom zbog hladnoće?</strong></p><p>Mali glazbenici koji imaju skromnije nastupe nekako bi mogli opstati, uz dosta sreće, jer nemaju velike izdatke, a veliki glazbenici jako teško, izuzev onih koji imaju velike uštede i možda još neke poslove pored glazbe, a koji nisu pogođeni pandemijom. </p><p><strong>Ako pandemije potraje, imate li neki plan što ćete raditi i kako zaraditi pored glazbe? Bavite li se još nečime?</strong></p><p>Nemam plan. U mojoj glavi nema scenarija gdje ja propadam. Bogata nisam, ali nisam ni siromašna. U suštini, jako sam skromna osoba pa pitanju životnih potreba. Imam svoj krov nad glavom, kredita nemam, fakultetski sam obrazovana, znam raditi brdo stvari i radišna sam. Tako da, privremeno mogu raditi mnogo toga kvalitetno, ali ponavljam, ne radim još rezervni plan. Samo da je zdravlja i ne bojim se ja za sebe.</p><p><strong>Kako trenutačno stanje u svijetu konkretno utječe na vaš život i posao?</strong><br/> Dobro, jer najiskrenije, malo sam bila 'pregorjela' od razmišljanja što ću i kako ću, jer uistinu je teško bilo i prije gotovo svim novim izvođačima u Hrvatskoj, neovisno o koroni. Takav stres i fokus samo na gradnju karijere i stvaranje ideja oko toga me polako počeo jesti. Nisam bezveze napisala da je sve to mukotrpan put. Pogotovo kada na početku nemaš neku veću infrastrukturalnu i financijsku podršku. Korona je donijela i nešto dobroga, pa trenutno 'odmaram', iako moj mozak 'nikada ne spava', ali naučit ću s vremenom i njega isključiti. </p>