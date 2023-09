Angelina Jolie o Bradu Pittu i majčinstvu: 'Ima puno rana koje nisu zacijelile, treba vremena'

Glumica Angelina Jolie (48) u najnovijem intervjuu za magazin Vogue progovorila je o majčinstvu i odnosu s bivšim Bradom Pittom (59). Priznala je da ju je to što je samohrana majka 'spasilo' od odlaska na 'puno mračnija' mjesta.

- Imala sam 26 godina kada sam postala majka. Moj cijeli život se promijenio. To što sam imala djecu spasilo me i naučilo me da budem drugačija u ovom svijetu - rekla je Angelina.

Foto: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS

Jolie i Pitt, koji su 2016. najavili razvod nakon 12 zajedničkih godina, imaju šestero djece: Maddoxa (22), Paxa (19), Zaharu (18), Shiloh (17) i blizance Vivienne i Knoxa (15).

- Mislim da bih otišla na mnogo mračniji put da nisam život posvetila njima. Oni su bolji od mene, jednostavno želite da vaša djeca to budu - objasnila je glumica.

Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/PIXSELL

Također je priznala da se posljednje vrijeme baš i ne osjeća najbolje.

- Još uvijek shvaćam tko sam s 48 godina. Pretpostavljam da sam u tranziciji kao osoba. Već se desetljeće osjećam kao da nisam svoja, ali u to ne želim ulaziti - rekla je.

Dramatični razvod koji još traje, onaj između nje i Pitta, imao je veliki utjecaj na cijelu obitelj.

- Neke rane još nisu zacijelile, moramo proći još puno toga kako bi ih izliječili - priznala je.