Angelina Jolie planirala vlastito ubojstvo kad je imala 26 godina

Angelina Jolie (49) je priznala kako je kao mlada prolazila kroz težak period te da je još prije nekoliko godina pokušala angažirati plaćenog ubojicu, piše Daily Mail.

- Ovo će zvučati ludo, no jednom sam pokušala unajmiti nekog da me ubije - rekla je glumica te dodala kako je imala suicidalne misli koje je pokušala okončati uz pomoć osobe koju bi platila da obavi 'prljav posao'.

Jolie je imala samo 26 godina kada je prolazila kroz krizno razdoblje.

- Bila sam itekako svjesna da bi se toliko ljudi oko mene, poput moje majke, osjećalo kao da nisu dali ili učinili dovoljno. Dakle, moje rješenje za to bilo je da mi netko drugi oduzme život, kao u pljački, i tada bi to bilo ubojstvo i nitko se ne bi osjećao da me je iznevjerio - ispričala je.

Kada je pronašla osobu koja bi to mogla učiniti, prema njezinim riječima, on ju je tražio da još jednom razmisli o odluci. Kasnije je otkrila kako je prebrodila svoje 'mračno' razdoblje te da je sretna što nije umrla mlada.