Anita i Ivona Juka snimaju film o gej partizanima u Zagrebu te na Krku: Evo tko glumi u filmu

Ime filma kojeg potpisuju Ivona Juka (47) i Anita Juka (44) u prvoj je verziji bilo 'Moj privatni ratni zločinac', a radnja je trebala prikazivati nekoliko epizoda ratne svakodnevice iz Domovinskog rata na području oko Dubrovnika te zabavu koja se održava 25 godina kasnije. Likovi su bila dva gej branitelja, no priča je prebačena u drugo vrijeme i mjesto - u 2. Svjetski rat. Tako su dva gej lika postali - partizani, a filmu su dali ime 'Atmosfera'.

O glumačkoj ekipi ne zna se puno, samo da jednu od uloga ima Dado Ćosić, a tu je i Emir Hadžihafizbegović, piše Nacional.

Pošto je film novac od HAVC-a dobio još 2017. godine, projekt je trebao krenuti do kraja 2022. godine ili bi investicija propala. Zato je sada projekt pokrenut, snima se na lokacijama u Zagrebu i Krku.

- Tijekom rada na proizvodnji filma, a što je u pravilu višegodišnji i opsežan pothvat, nije neuobičajeno da dođe do promjena u radnom nazivu filma, scenariju, operativnom planu, financijskom planu. Samo praćenje projekata koji su ostvarili pravo na državnu potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, između ostalog i postupanje u slučaju eventualnih promjena, regulirano je podzakonskim propisom, Pravilnikom o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. Nastavno na Operativni plan, prema našim saznanjima, snimanje filma je u tijeku - odgovor je iz HAVC-a za Nacional.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prva verzija filma bila je na natječaju odbijena četiri puta, prije nego je peta verzija konačno prihvaćena.

- Nisam bila u ratu, a ne podnosim kada autori rade filmove o nekoj temi bez novinarskog istraživanja i razgovora s autentičnim osobama. U životu, pa tako i u filmu, postoje situacije koje su izvan mog iskustva i onda se moram konzultirati s ljudima koji imaju to iskustvo. Osim naslova ostalo se nije mijenjalo, i dalje je to ratni film koji će imati puno akcije. Nije bilo akcijskog ratnog filma osim ‘Broja 55’ Kristijana Milića. Želim napraviti herojsku priču. Zanima me herojstvo, zanima me pozitiva, zanima me nešto što u sebi nosi dobrotu, ali i humanost u tom ratu koji je odvratan kao i svaki rat - komentirala je tada Ivona Juka.

