Obavijesti

Show

Komentari 0
IZNENADILO JU JE

Anja Alavanja ispričala što joj se dogodilo u parku: Mom sinu je prišao dječak i ovo ga pitao...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Anja Alavanja ispričala što joj se dogodilo u parku: Mom sinu je prišao dječak i ovo ga pitao...
3
Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac

Anja Alavanja Viljevac ispričala je kako ju je dječak u parku pitao je li majka ili baka njezinu sinu, uz poruku da je ljepota stvar percepcije

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac (42) na društvenim mrežama podijelila je anegdotu iz dječjeg parka koja ju je, kako kaže, podsjetila na to da ljepota ovisi o percepciji promatrača.

DVOSTRUKO SLAVLJE Minea za 24sata: Napokon, više neću biti podstanar! Imali smo i jednu situaciju na snimanju...
Minea za 24sata: Napokon, više neću biti podstanar! Imali smo i jednu situaciju na snimanju...

Dok je bila sa sinom Danom, prišao im je dječak od otprilike pet godina i upitao mališana je li mu Anja mama ili baka.

- Cilj ovoga posta nije izazvati sažaljenje, niti iskamčiti komplimente. Samo potkrjepljivanje stare izreke kako je ljepota u očima promatrača. Mjesto radnje: parkić. Dođe klinac, cca 5 godina, do mojega Dana, i pokaže prstom na mene i pita jesam li mu mama ili baka - napisala je Anja uz fotografije u kupaćem kostimu.

POZNATA VODITELJICA Mila Horvat zasjala na vojnom mimohodu kao voditeljica: Evo kako se mijenjala kroz godine
Mila Horvat zasjala na vojnom mimohodu kao voditeljica: Evo kako se mijenjala kroz godine

- Eto, mogu ja sebe smatrati dobrodržećom, ali uvijek će se naći netko tko će me razuvjeriti. U prilog tome, prilažem jedan morski, tašti kolaž, pomno odabran za dizanje ega nakon hladnog tuša - dodala je poznata voditeljica.

PROFESIONALNI VOJNIK Naša Loto djevojka pokazala svog oca: 'Kao da ti je brat...'
Naša Loto djevojka pokazala svog oca: 'Kao da ti je brat...'

Sin Dan stigao je u travnju 2021., a Anja se nekoliko mjeseci kasnije udala za ekonomista i nogometnog trenera Vedrana Viljevca. Iz prvog braka sa Željkom Romcem ima još dvojicu sinova – Jakova i Ivora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
ŽIVOT PRIJE GEORGINE

FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Iako se često raspravljalo o njegovoj seksualnoj orijentaciji, Cristiano Ronaldo ljubio je mnoge poznate dame prije Georgine. Šuškalo se tako i da je ljubio Kim Kardashian, Alessandru Ambrosio, Dianu Morales...
FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
PRVA POBJEDNICA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda

Alina Pantseyeva je u showu 'Život na vagi' došla sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilu lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Ovih dana uživala je na moru...
Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'
PUKNUO JOJ JE KOSTIM

Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Kako nam je ispričala čitateljica, Maja Šuput je nakon nezgode na pozornici zatražila iz publike majicu. Javio se jedan gospodin, dao joj svoju košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025