Anja Alavanja ispričala što joj se dogodilo u parku: Mom sinu je prišao dječak i ovo ga pitao...

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac (42) na društvenim mrežama podijelila je anegdotu iz dječjeg parka koja ju je, kako kaže, podsjetila na to da ljepota ovisi o percepciji promatrača.

Dok je bila sa sinom Danom, prišao im je dječak od otprilike pet godina i upitao mališana je li mu Anja mama ili baka.

- Cilj ovoga posta nije izazvati sažaljenje, niti iskamčiti komplimente. Samo potkrjepljivanje stare izreke kako je ljepota u očima promatrača. Mjesto radnje: parkić. Dođe klinac, cca 5 godina, do mojega Dana, i pokaže prstom na mene i pita jesam li mu mama ili baka - napisala je Anja uz fotografije u kupaćem kostimu.

- Eto, mogu ja sebe smatrati dobrodržećom, ali uvijek će se naći netko tko će me razuvjeriti. U prilog tome, prilažem jedan morski, tašti kolaž, pomno odabran za dizanje ega nakon hladnog tuša - dodala je poznata voditeljica.

Sin Dan stigao je u travnju 2021., a Anja se nekoliko mjeseci kasnije udala za ekonomista i nogometnog trenera Vedrana Viljevca. Iz prvog braka sa Željkom Romcem ima još dvojicu sinova – Jakova i Ivora.