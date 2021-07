Voditeljica Anja Alavanja (38) odmor na moru provodi sa svojim sinovima. Svoje vrijeme najviše posvećuje najmlađem sinu Danu (3 mjeseca), a rekla je da joj u tome nekad pomažu i stariji sinovi Jakov (9) i Ivor (6).

POGLEDAJTE VIDEO:

Starije sinove dobila je u braku s glazbenikom Željkom Romcem (53), a Danov je njeno prvo zajedničko dijete s partnerom ekonomistom Vedranom Viljevcem (34).

- S obzirom na to da je treće dijete, nije mi bio problem ući u film brige o novorođenčetu. Baš uživam - rekla je za Gloriju.

Iako je ranije izjavila da je njen mališan nezahtjevna beba, priznaje kako je jako znatiželjan i živahan i da zbog toga teško zaspe.

- Mladi gospon “ne pada mi na pamet voziti se u kolicima, a ako me spustite kad zaspem, vrištat ću kao da me netko kolje (kako se to ljupko kaže na ovim prostorima)” i njegova, uskoro, biceps, triceps, mama - napisala je uz nedavnu objavu na društvenim mrežama na kojoj drži sina.

Njezine pratiteljice rekle su kako i same znaju za te slatke muke.

- Poznato mi je... moj se derao kao konj - napisala je jedna.

- Podrška. Moj 8-mjesečni sin do dana današnjeg isto. Ruke su mi k'o u Švarcike - našalila se druga.

Unatoč tome što Dan noć ne može prespavati "u komadu", iz fotografija je jasno da mu Anja to nimalo ne zamjera.

- Netko me nedavno pitao, da imam priliku postaviti jedno pitanje svojoj bebi, što bi je pitala. Pa naravno, “kako ti mogu pomoći da prespavaš noć" - prepričala je Anja na društvenim mrežama.