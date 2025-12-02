Obavijesti

Show

Komentari 0
SLATKA NOSTALGIJA

ANKETA Bivša supruga Marija Mamića pohvalila se hrvatskim slasticama, prepoznajete li ih?

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Bivša supruga Marija Mamića pohvalila se hrvatskim slasticama, prepoznajete li ih?
4
Foto: Instagram

Poduzetnica je na svom Instagram storyju podijelila pun pladanj domaćih kolača, a obožavatelji su odmah počeli nagađati o čemu se radi

Tia Jurčić (41), poduzetnica i pokćerka Ljube Jurčića na svom Instagram profilu pohvalila se fotografijom bogatog pladnja domaćih slastica koje su brzo privukle pažnju obožavatelja. Na stolu se ističu poznati hrvatski deserti, od čokoladnih zalogaja do prhkih tradicionalnih kolača, a mnogi su odmah krenuli nagađati o kojim se točno slasticama radi.

ZAJEDNO POZIRALI Bivša supruga Marija Mamića čestitala rođendan NBA zvijezdi
Bivša supruga Marija Mamića čestitala rođendan NBA zvijezdi

Na fotografiji se mogu vidjeti sitni kolači preliveni čokoladom, suhi kolači u kockama ze jedan prepoznatljivi duguljasti kolač s valovitim rubovima koji je mnogima zapeo za oko. Upravo zato nameće se pitanje prepoznajemo li uopće sve ove kolače koji se gotovo uvijek nalaze na svečanim stolovima.

Foto: Instagram

Otkad se nakon razvoda krajem 2023. godine preselila u Sjedinjene Američke Države, Tia živi život iz snova. Svoju vezu s Kennyjem Smithom javno je potvrdila u ožujku, a par se od tada ne odvaja. Redovito dijeli trenutke iz luksuznog života, od putovanja privatnim avionima do druženja sa svjetskim zvijezdama poput Adriane Lime i Eve Longorije.

Foto: Instagram/

Čini se da su nedavni medijski napisi o ovrsi nad njezinim stanom u Zagrebu zbog manjeg duga sada daleka prošlost, jer je poduzetnica očito okrenula novu, sretniju stranicu, a početkom listopada na društvenim se mrežama pohvalila i zarukama.

Podsjetimo, ranije je Tia bila u turbulentnom braku s Mariom Mamićem, sinom kontroverznog menadžera Zdravka Mamića, a počeli su se družiti 2016. na otoku Pagu. Vjenčali su se u listopadu 2017. u zagrebačkom hotelu Westin. Svadbu su mediji tada proglasili jednom od svadbi godine. Bivši par u braku je bio više od šest godina, ali krajem 2023. službeno su se rastali.

Zagreb: Mario Mamić prošetao sa suprugom Tijom u društvu Tina Jedvaja
Zagreb: Mario Mamić prošetao sa suprugom Tijom u društvu Tina Jedvaja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ANKETA Bivša supruga Marija Mamića pohvalila se hrvatskim slasticama, prepoznajete li ih?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
raskoš

FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'
VELIKE RAZLIKE

Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 2. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025