ANKETA Bivša supruga Marija Mamića pohvalila se hrvatskim slasticama, prepoznajete li ih?

Tia Jurčić (41), poduzetnica i pokćerka Ljube Jurčića na svom Instagram profilu pohvalila se fotografijom bogatog pladnja domaćih slastica koje su brzo privukle pažnju obožavatelja. Na stolu se ističu poznati hrvatski deserti, od čokoladnih zalogaja do prhkih tradicionalnih kolača, a mnogi su odmah krenuli nagađati o kojim se točno slasticama radi.

Na fotografiji se mogu vidjeti sitni kolači preliveni čokoladom, suhi kolači u kockama ze jedan prepoznatljivi duguljasti kolač s valovitim rubovima koji je mnogima zapeo za oko. Upravo zato nameće se pitanje prepoznajemo li uopće sve ove kolače koji se gotovo uvijek nalaze na svečanim stolovima.

Otkad se nakon razvoda krajem 2023. godine preselila u Sjedinjene Američke Države, Tia živi život iz snova. Svoju vezu s Kennyjem Smithom javno je potvrdila u ožujku, a par se od tada ne odvaja. Redovito dijeli trenutke iz luksuznog života, od putovanja privatnim avionima do druženja sa svjetskim zvijezdama poput Adriane Lime i Eve Longorije.

Čini se da su nedavni medijski napisi o ovrsi nad njezinim stanom u Zagrebu zbog manjeg duga sada daleka prošlost, jer je poduzetnica očito okrenula novu, sretniju stranicu, a početkom listopada na društvenim se mrežama pohvalila i zarukama.

Podsjetimo, ranije je Tia bila u turbulentnom braku s Mariom Mamićem, sinom kontroverznog menadžera Zdravka Mamića, a počeli su se družiti 2016. na otoku Pagu. Vjenčali su se u listopadu 2017. u zagrebačkom hotelu Westin. Svadbu su mediji tada proglasili jednom od svadbi godine. Bivši par u braku je bio više od šest godina, ali krajem 2023. službeno su se rastali.

