ANKETA Deset kandidata prošlo je dalje u natjecanje. Tko je po vašem mišljenju bio najbolji?

Prošla je još jedna audicijska epizoda 'Superstara', a deset natjecatelja izborilo je prolaz dalje nakon što su oduševili žiri, Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića.

Prva je pred žiri stala Mia Ribić (18) iz Velike Kladuše. Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari, zatim je otpjevala i a capella verziju pjesme Olivije Rodrigo 'Happier', koja im se svidjela još više. Pršla je sa četiri da.

Lucija Buza (20) iz Subotice se predstavila žiriju s pjesmom 'What About Us', pjevačice Pink. Prošla je s četiri 'da' u sljedeći krug.

Bruno Rački (22) oduševio je pjesmom Elvisa Preaslyja 'If I Can Dream'. Tijekom izvedbe žiri nije mogao sakriti svoje osmijehe, a čak su i zaplesali na svojim stolcima. Dalje je prošao sa četiri 'da'.

Ana Bertić (15) pjeva od svoje treće godine, a već je izdala i svoje četiri pjesme, od kojih prvu sam samo deset godina. Bavi se plesom i sinkronizacijom crtića. Njezin odabir bila je eurovizijska 'Loco Loco' grupe Hurricane, a sve je pratila i koreografija. Ana je žiriju otpjevala i 'Dvije zvjezdice' od Tajči.

Pred žiri je izašla Riječanka Elizabeth Zacero (25) te emotivno izvela 'Loved By You' od KIRBY i hipnotizirala žiri. Žiri je ostao bez riječi i vrlo brzo jednoglasno uzviknuo - da.

Marin Novaković (27) gledateljima poznat iz 'Big Brothera' također je prošao dalje. Izveo je pjesmu 'Toy' pjevačice Nette, a zatim je dojam odlučio popraviti hitom Željka Joksimovića 'Nije ljubav stvar'.

Zagrepčanka Nika Švenda (22) pjevala je pjesmu 'Jolene', a zatim i 'Sve još miriše na nju' od Parnog valjka.

Bruno Javor (31) odlučio je pjevati 'Tennessee Whiskey' od Chrisa Stapletona. Došao je u 'Superstar' da se nešto dogodi na njegovom glazbenom putu, a to se i dogodilo. Prošao je dalje sa četiri 'da'.

Judita Štorga (22) žiriju se odlučila predstaviti pjesmom Katie Melue 'Wonderful Life'. Nastup je posvetila najboljem prijatelju koji je poginuo te u konačnici prošla u sljedeči krug natjecanja.

Zvonimir Detelić (27) je otpjevao i na gitari odsvirao veliki hit grupe Coldplay 'Clocks', a zatim i svoju autorsku 'Treba mi malo ljubavi'. Prošao je sa četiri 'da'.