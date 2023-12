ANKETA Hana Ivković pobijedila je u 'Superstaru'. Koja vam se njena izvedba najviše svidjela?

Sinjanka Hana Ivković (17) pobijedila je u prvoj sezoni 'Superstara' te osvojila nagradu od 50.000 eura. Kroz cijelu sezonu otpjevala je ukupno devet pjesama s kojima je oduševila publiku i žiri.

Na audiciji je otpjevala dvije pjesme. Prva je bila pjesma Tome Zdravkovića 'Za Ljiljanu'.

Kao drugu pjesmu odabrala je 'Rise Up' Andre Day.

U recallu je otpjevala pjesmu Ilme Karahmet 'Neko nije' te prošla dalje u natjecanje.

U prvoj emisiji uživo Hana je otpjevala hit Christine Aguilere 'Hurt'.

Sljedeće je otpjevala 'Deo Prošlosti' Marije Šerifović.

U sljedećoj epizodi oduševila je izvedbom Lady Gagine pjesme 'Look What I Found'.

Jedna od težih pjesama koje je izvela bila je 'When You Believe' Mariah Carey i Whitney Houston.

Emotivnom pjesmom 'Što te nema' Jadranke Stojaković, oduševila je žiri i publiku.

Posljednja pjesma koju je otpjevala u emisiji bila je 'I'll Never Love Again' Lady Gage.

