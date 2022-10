ANKETA Koji par iz 'Zvijezde pjevaju' vam je bio najbolji?

Krenula je nova sezona glazbenog showa Zvijezde pjevaju. Za titulu najboljeg bori se osam parova. Već dobro poznatim mentoricama i mentorima showa pridružuju se Mia Negovetić, Zoran Prodanović Prlja i Alen Đuras. Prva večer bila je jako u tijesno sa bodovima.

Novitet je i treći član žirija - Mario Battifiaca, koji će uz Danijelu Martinović i Marka Tolju uživati u nastupima i dijeliti svoje stručne komentare.

Pogledajte nastupe natjecatelja:

Sportska novinarka Mila Horvat i Gina Damjanović prve probijaju led od natjecatelja uz pjesmu 'Nisi me bio vrijedan'.

Glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja nastupili su s pjesmom Tomislava Ivčića 'Najljepša si'.

Influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić pjevali su The Pointer Sisters - I'm So Excited.

Kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić iz grupe Pavel zajedno su izveli pjesmu Olivera Dragojevića 'Kad mi dođeš ti'.

Književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković izveli su pjesmu Elvisa P. 'Can't help falling in love'.

Novinarka Matea Šeparović (ex Dominiković) i Bojan Jambrošić izveli su pjesmu 'I Will Survive' Glorije Gaynor.

Glumac Goran Grgić i Ivana Kindl izveli su pjesmu Deana Dvornika 'Samo za nju'.

Posljednji su nastupili glumac Domagoj Janković i Alen Đuras, a izveli su pjesmu Kool & The Gang - Celebration.

Recite nam u anketi koji vam je najdraži pjevački par.

Najčitaniji članci