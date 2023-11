ANKETA Na posljednjoj audiciji prošlo je deset natjecatelja. Tko vam se od njih najviše svidio?

U subotu je na rasporedu bila još jedna audicijska epizoda showa 'Superstar'. Ovo je ujedno bila i posljednja audicijska epizoda nakon koje slijedi recall. U prošlih šest su se žiriju i gledateljima predstavili brojni talentirani kandidati, a novi su bili spremni za oduševiti žiri. Njih deset prošlo je dalje u natjecanje.

Vito Seleši (20), mladi reper iz Sesveta iza sebe ima već nekoliko izdanih pjesama. Svojom zaraznom energijom Vito je odmah osvojio žiri, rekavši im da će se predstaviti autorskom pjesmom. Vito je dobio četiri jednoglasna 'DA'.

Foto: RTL

Pred žiri je stigla i Nikolina Družić (21) iz Dubrovnika. Nikolina se predstavila emotivnom Oliverovom skladbom 'Ti me vodi preko voda'. Dobila je četiri 'da' i prošla dalje.

Foto: RTL

S Nikolinom je stigla i njezina prijateljica Patricija Špoljarić (19). Za svoju audiciju Patricija je odabrala pjesmu Marka Bošnjaka 'Spokojan' i zaradila pljesak ženskog dijela žirija. Patricija se svidjela žiriju i jednoglasno prošla dalje, a svoju sreću nije mogla sakriti.

Foto: RTL

Mark Bagarić (29) iza sebe već ima i izdanih pet pjesama. Što se glazbe tiče, voli RNB i soul 90-ih, a jedan od talenata mu je i beatbox, što je uspješno prezentirao žiriju. Na njegovu izvedbu balade Briana McKnighta 'Still' Severina i Filip su zaplesali, a sve je iznenadila njegova boja glasa, falset i osjećajnost u izvedbi. Svi su Marku dali svoje 'da'.

Foto: RTL

U pratnji mame i brata stigla je Dorotea Prosnik (18), koja se u slobodno vrijeme bavi pjevanjem, snima za TikTok i uskoro upisuje fakultet. Za svoje predstavljanje žiriju odabrala je pjesmu 'Ništa tvoje' svog glazbenog idola Ilme Karahmet. Prošla je dalje.

Foto: RTL

Leona Doknjaš (15) stiže iz Tovarnika, bavila se rukometom i nogometom, a pjeva od svoje četvrte godine. Žiriju se predstavila pjesmom Marije Šerifović '11', a u acapella verziji otpjevala je Severininu 'Kao'. Leona je zaradila vrlo sigurna četiri DA.

Foto: RTL

Luka Tonković ima 25 godina i dolazi iz Bizovca, a radi kao radijski voditelj na lokalnom radiju te se bavi tamburaškom glazbom. Žiriju se odlučio predstaviti plesnim hitom Dine Dvornika 'Ja bih preživio'.

Foto: RTL

Laura Miljanić (23) iz Pule odabrala je pjesmu Melanie Fione 'Give it to me right'. Laura je zaradila četiri DA i uspješno prošla dalje.

Foto: RTL

Stefany Žužić (26) s Krka bavi se glazbom, a ovo joj nije prvi put da će se okušati u jednom glazbenom showu.Iza sebe Stefany već ima sedam singlova, a uskoro završava i album: 'Možda sad kreće moje vrijeme!' S četiri DA Stefany je prošla u recall!

Foto: RTL

Audicije je zatvorio Luka Tomić (23) iz Slavonskog Broda. Luka je odlučio izvesti 'Diamonds are forever' i zaradio ovacije žirija, koji je odmah tražio i izvedbu a capella pjesme 'Kad ja pođoh na Bembašu'. Zaključivši da je Lukina najveća snaga njegova autentičnost, žiri ga je nagradio s četiri DA.

Foto: RTL

