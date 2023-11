ANKETA Nakon Perryjeve smrti 'Prijatelji' su prvi na streaming platformama: Gledate li ih vi?

Serija 'Prijatelji' dostupna je za gledanje na streaming platformi HBO Max, nakon što je bila nedostupna na Netflixu. Smrt Matthewa Perryja i nostalgija za hit scenama postavili su seriju na prvo mjesto najgledanijih.

Mnogi su se htjeli prisjetiti čuvenih 'Prijatelja' i Chandlera Binga, kojeg je utjelovio nedavno preminuli Perry. Serija je trenutno prva na HBO Max ljestvici najpopularnijih. Čuveni 'Prijatelji' iza sebe su ostavili serije 'The Gilded Age', 'Rick and Morty', '30 Coins', 'The Last of US, Twisted Metal', 'And Just Like That...' i druge.

Iako je serija vratila svoju nekadašnju popularnost, neki fanovi su tražili da se jedna od Chandlerovih scena izbaci jer 'predviđa' Perryjevu smrt, a radi se o epizodi 'The One With The Engagement Picture'.

Chandler u toj spornoj sceni pozira sa svojom zaručnicom Monicom Geller, koju glumi Courteney Cox. Par se fotografirao kako bi najavio svoju svadbu, a Chandler je vrlo teško davao prirodni osmijeh.

- Što ti je s facom? Ova fotografija bi trebala govoriti da će se Geller i Bing vjenčati, a ne da je lokalna žena spasila utapajućeg kretena - obratila se Monica Chandleru, a fotograf se na to počeo smijati.

Monicu je to izbacilo iz takta pa mu je rekla 'nemoj mu se smijati, on je moj utapajući kreten'.

Osim što je Perryjev odlazak ponovno popularizirao kultnu seriju, porasla je i prodaja njegovih memoara 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', koji su prošlog tjedna osvanuli na prvom mjestu Amazonove ljestvice najprodavanijih knjiga.