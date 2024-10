ANKETA Ove djevojke se natječu za Miss Zadarske županije: Koja cura je vaš favorit za pobjedu?

Nakon dvije godine stanke vraća se izbor Miss Zadarske županije za Miss Hrvatske i to u sklopu manifestacije Biograd boat show u Biogradu na Moru. U petak u 20 sati u Marini Kornati doznat će se dvanaesta finalistica 30.Miss Hrvatske

Sedam djevojaka pokušati će osvojiti tijaru, a samo će se pobjednica ovog županijskog izbora plasirati u finale 30. Miss Hrvatske.

Upoznajte natjecateljice:

1. Tara Fančešević

- Studentica sam poslovne ekonomije u Zagrebu i imam 21 godinu. U slobodno vrijeme uživam u druženju sa obitelji i prijateljima. Najveća ljubav mi je ples kojim sam se bavila 12 godina - predstavila se Tara.

Foto: PR Miss Hrvatske

2. Ira Baričević

- Imam 19 godina i završila sam srednju strukovnu školu, smjer frizer te radim kao frizerka. Treniram odbojku od osme godine u Odbojkaškom klubu Zadar, u kategoriji seniora, u kojem sam jako uspješna. Slobodno vrijeme, koliko mi obaveze dopuštaju, provodim u društvu meni dragih ljudi. Također, uživam u crtanju i slušanju glazbe - rekla je o sebi Ira.

Foto: PR Miss Hrvatske

3. Lara Bačić

- Imam 19 godina i učenica sam Medicinske škole, smjer medicinska sestra. Slobodno vrijeme provodim sa prijateljima, obitelji ili u teretani. Kao buduća medicinska sestra mogu sa sigurnošću reći da je to posao koji me istinski usrećuje. Cijeli život sam se bavila sportom od kojih je veći dio zauzeo karate, koji sam sad nadomjestila teretanom. Sudjelovala sam na Euroschool sportu u Danskoj i to je mi je bilo neko novo iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Kroz osnovnu školu sam se, osim sportom, bavila folklorom. Volim putovati i u potpunosti iskoristiti svaki dan koji je preda mnom. U životu mi je cilj da što god radim da to odradim što je bolje moguće i da uvijek radim ono čega se najviše bojim jer tek tad postižem svoj vrhunac - predstavila se Lara.

Foto: PR Miss Hrvatske

4. Anđela Orlović

- Imam 18 godina i dolazim iz malog mjesta Budak koji se nalazi u blizini meni najljepšeg grada Zadra. Trenutno završavam srednju strukovnu školu za kozmetičara, a moj san je da nastavim svoju karijeru u svijetu ljepote. U slobodno vrijeme bavim se crtanjem i šminkanjem što mi omogućuje da dodatno izražavam svoju osobnost. Osim toga volim provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima. Izbor za miss vidim kao jedinstvenu priliku da predstavim svoju županiju. Cijenim humanitarne radove i vjerujem da je najbitnija ljepota iznutra te da svaki osmijeh može promijeniti svijet oko nas - rekla je o sebi Anđela.

Foto: PR Miss Hrvatske

5. Anja Tominc

- Imam 19 godina i završila sam školu za modu i dizajn kao dizajner odjeće. U slobodno vrijeme slušam glazbu, plešem, bavim se modelingom, zabavljam se mažoret štapom, snimam sadržaj za društvene mreže, a najčešće crtam ideje za tetovažu ili odjeću. Voljela bih jednog dana postati poznati dizajner sa svojim brendom, jer moda, dizajn i umjetnost je nešto što me jako zanima i čime se želim baviti profesionalno. Za taj uspjeh, smatram da je potrebna volja, trud, upornost, ali također i podrška - predstavila se Anja.

Foto: PR Miss Hrvatske

6. Ivana Dušković

- Imam 22 godine i završila sam preddiplomski studij Kulture i turizma, a trenutno studiram Digitalno komuniciranje na Sveučilištu u Zadru. Visoka sam 172 cm, a u slobodno vrijeme uživam u putovanjima, bilo na kratkim izletima ili dugim avanturama. Ne volim monotoniju i uvijek sam otvorena za nova iskustva koja me obogaćuju. Strastvena sam prema zdravom načinu života i aktivnom provođenju vremena, a ljubav prema životinjama me ispunjava i opušta. Vjerujem da ljepota dolazi iz zdravlja i sreće, te se trudim inspirirati druge da njeguju svoje snove. Moda je moj način osobnog izražavanja, a vjerujem da je svaki “outfit” prilika za pokazivanje vlastite jedinstvenosti. Odnedavno sam se počela baviti modelingom te sam članica modne agencije - rekla je o sebi Ivana.

Foto: PR Miss Hrvatske

7. Božena Lokin

- Imam 23 godine i završila sam Pravni fakultet u Zagrebu na kojem sam diplomirala ove godine i stekla titulu univ. mag.iur. Želja mi je da budem odvjetnica i trenutno tražim posao kao vježbenica u odvjetništvu. Slobodno vrijeme volim provoditi sa svojom sestrom i prijateljima. Za sebe mogu reći da sam smirena, jako uporna i pozitivna osoba koja je alergična na nepravdu. Volim prirodu, sport, putovanja, modu, shopping. Volim upoznavati nove ljude i stjecati nova iskustva. Odlučila sam sudjelovati na ovom natjecanju kako bih ostvarila želju malenoj Boženi koja je uvijek maštala prošetati modnom pistom - predstavila se Božena.

Foto: PR Miss Hrvatske

ANKETA Ove djevojke se natječu za Miss Zadarske županije: Koja cura je vaš favorit za pobjedu?