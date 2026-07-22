ANKETA Ovo je top 6 finalistica na izboru za Miss Istarske županije. Koja je vaš favorit?

Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom, elegancijom i vrhunskom atmosferom, tijekom koje će se za prestižnu županijsku titulu natjecati Top 6 finalistica Miss Istarske županije. Pobjednica izbora naslijedit će aktualnu Miss Istarske županije Zaru Hurtić, koja je na nacionalnom izboru ostvarila plasman među Top 8 Miss Hrvatske te osvojila titulu Top Model. Natjecateljice će se žiriju predstaviti u večernjim haljinama Boutiquea Selin i vjenčanicama Nikolina wedding store. Program vodi Davor Garić, a nastupa Devin Juraj. Ulaz je slobodan.

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Novoizabrana Miss Istarske županije izborit će plasman u finale 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će predstavljati Istru i boriti se za nacionalnu krunu te priliku predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss World, koji ove godine obilježava svoju 73. obljetnicu. Vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta Iva Loparić Kontek zahvaljuje Turističkoj zajednici Grada Vodnjana i Turističkoj zajednici Istarske županije, čija je podrška omogućila održavanje ovog događaja i dodatnu promociju Vodnjana i Istre kao vrhunske turističke destinacije.

Predstavljamo Top 6 finalistica Miss Istarske županije za 31. Miss Hrvatske:

Aurora Krbavčić (24) dolazi iz Buzeta. Završila je srednju školu za dizajnera interijera te edukaciju za profesionalnu vizažisticu, a trenutačno radi u banci gdje svakodnevno razvija komunikacijske vještine, odgovornost i strpljenje u radu s ljudima. Dugoročno se želi ostvariti kao dizajnerica interijera, spajajući kreativnost, estetiku i funkcionalnost. U slobodno vrijeme vozi enduro motocikl, crta te redovito trenira u teretani. Govori engleski jezik, a prijatelji je opisuju kao strpljivu, kreativnu i avanturističkog duha. Vjeruje da prava ljepota proizlazi iz autentičnosti te da titula Miss predstavlja priliku za promicanje pozitivnih vrijednosti i stvaranje boljeg društva.

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Leona Maurović (18) dolazi iz Pazina. Nakon završene gimnazije planira studirati marketing, a istovremeno upisuje edukaciju za fitness trenera jer smatra da su zdrav način života i stalno usavršavanje važan dio osobnog razvoja. Bavi se modelingom, sudjelovala je na modnim revijama te redovito trenira i radi. Prijatelji je opisuju kao snažnu, upornu i kreativnu osobu. Vjeruje da se trud, disciplina i pozitivan stav uvijek isplate, a sudjelovanjem na izboru želi predstaviti ljepotu i vrijednosti Istre te potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe i hrabro slijede svoje snove.

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Letizia Sorgarello Zeher ima 19 godina i dolazi iz okolice Pule. Završila je srednju medicinsku školu za medicinsku sestru opće njege, a cilj joj je upisati studij dentalne medicine i ostvariti karijeru u stomatologiji. Dodatno se educirala za izradu trajnog laka i geliranje noktiju. Dugi niz godina bavi se jahanjem, natjecala se u preponskom i dresurnom jahanju te završila školu manekenstva. Govori engleski i njemački jezik te poznaje osnove talijanskog. Aktivno volontira u zdravstveno-preventivnim akcijama, a javnosti je poznata i po gostovanju na HRT-u gdje je govorila o mentalnom zdravlju mladih. Dobitnica je stipendije Opće bolnice Pula za izvrsne rezultate u školovanju. Smatra da najveći osobni rast počinje izlaskom iz zone komfora.

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Matea Krt (18) dolazi iz Pule i učenica je Tehničke škole Pula, smjera arhitektonski tehničar. Nakon završetka srednje škole planira upisati Građevinski fakultet te se profesionalno baviti projektiranjem i graditeljstvom. Osam godina bavila se plesom, a danas je aktivna u modelingu. Velika ljubav su joj glazba i šminkanje, a slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi, s obitelji i prijateljima. Prijatelji je opisuju kao kreativnu, komunikativnu i empatičnu osobu. Vjeruje da ljepota uvijek ide ruku pod ruku s karakterom, znanjem i željom da svojim primjerom inspirira druge.

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Lukrecija Skolan (20) dolazi iz Radmana pokraj Poreča i studentica je komunikacijskog menadžmenta na Sveučilištu Algebra Bernays. Želi ostvariti uspješnu karijeru u području komunikacija i odnosa s javnošću, ali i profesionalno se baviti glumom i glazbom. Autorica je vlastitih pjesama, svira gitaru i klavir te je nastupala na brojnim glazbenim natjecanjima, uključujući televizijski show Superstar. Aktivno se bavi glumom od djetinjstva, a san joj je jednog dana biti dio međunarodne filmske ili mjuzikl produkcije. Uz umjetnost njeguje i sportski način života te redovito volontira u humanitarnim i društveno korisnim akcijama. Smatra da se istinska vrijednost čovjeka očituje u spremnosti da pomaže drugima, a sudjelovanjem na izboru želi predstavljati Istru, inspirirati mlade i dokazati da se najveći snovi ostvaruju upornošću i autentičnošću.

Foto: PROMO

Melani Cetina (20) dolazi iz Pule i studentica je prava u Rimu. Želja joj je postati odvjetnica, a uz studij vodi i obiteljski kafić, što joj je donijelo vrijedno poduzetničko iskustvo i dodatno razvilo osjećaj odgovornosti. U slobodno vrijeme trenira, voli ribolov, a nekada se bavila sviranjem klavira. Govori hrvatski i talijanski jezik na materinjoj razini, služi se engleskim, a uči i njemački. Životna iskustva naučila su je samostalnosti, ustrajnosti i snazi, dok najveću zahvalnost ističe prema ocu koji ju je naučio skromnosti i upornosti. Sudjelovanjem na izboru želi poslati poruku da se nikada ne smije odustati od vlastitih snova te inspirirati druge da vjeruju u sebe i hrabro svladavaju životne izazove.

Foto: PROMO

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