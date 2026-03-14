ANKETA Sebastian pobijedio u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?

Gordana Dražul kuhala je posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5'. Ova 53-godišnja maserka ugostila je ekipu u svom domu u Mošćenicama i za svoju večeru osvojila ukupno 57 bodova, a pobjedu je odnio Sebastian s osvojenih 65 bodova.

Pripremu večere domaćica je započela predjelom naziva 'Nona i nono'. Riječ je bila o salati od sipe i boba uz koju je poslužila dimljene srdelice poslužene na džem od luka. Naziv je jelu dala jer su se mnogi djedovi na Kvarneru bavili ribolovom i upravo najviše lovili sipu i srdele, a bob uzgaja i ona sama, ali uzgajale su ga i njezine mama i baka.

Zatim je pripremala 'Ća more da', glavno jelo - brudet s ribom, za koji je iskoristila svježe ulovljenu ribu, a pripremu palente kao priloga ostavila je za sam kraj kako bi gostima bila poslužena svježa.

Slijedila je priprema deserta nazvanog 'Nešto staro, nešto novo' - istarskih krafa, koji su inače stari tradicionalni labinski desert koji se pripremao za posebne prilike.

- Od današnjeg dana očekujem nešto prekrasno jer smo se već dobro upoznali, stvorili smo neke odnose i sad možemo samo uživati - rekla je Olga.

- Malo mi je žao što dolazi kraj, volio bi da traje još koji dan - komentirao je Vladimir prije nego se ekipa okupila kod Gordane, koja ih je dočekala s aperitivima i narescima.

Kad su se smjestili za stol, domaćica im je poslužila predjelo.

- Dosta je različitih okusa u tome, iznenadila me marmelada i to slatko s ribom i to mi najviše dopalo - rekao je Sebastian, a Vladimir dodao:

- Predjelo kao predjelo izgleda lijepo, ali to sam ja, ribu ne volim.

- Možda je sipa trebala biti malo sočnija, dosta mi je suho to izgledalo - iskreno je rekao Lučano.

Glavno jelo svidjelo se gostima, ali nije prošlo bez nekoliko opaski.

- Lučanovo glavno jelo sam cijenio možda malo više jer se potrudio da nađe baš te kapitalce, te velike škampe - priznao je Sebastian, a Vladimir dodao: 'Pojeo sam sve jer sam bio gladan nakon cijelog dana čekanja.'

Olga je zato bila oduševljena i okusom i izgledom glavnog jela, kao i deserta koji ju je podsjetio na ukrajinsko jelo. Olgi se svidjelo i to što su istarski krafi koje je pripremila domaćica al dente, a ne raskuhani.

- Može biti al dente, ali ovo je bilo potpuno sirovo, to mi nije leglo - priznao je Lučano.

Tijekom deserta ekipi se pridružio harmonikaš, zasvirao im i zapjevao što se gostima svidjelo, a Lučano je primijetio kako su samo on i Gordana razmišljali o tom aspektu večere. Za kraj, Gordana je gostima podijelila poklone - platnene torbe sa suvenirima.

Preostalo je ocijeniti Gordaninu večeru i proglasiti pobjednika. Večerašnja domaćica za hranu je od Sebastiana dobila šest bodova, od Lučana sedam, od Olge deset i od Vladimira, klasično, četiri. Za atmosferu je od Lučana dobila šest bodova, od Vladimir sedam, kao i od Sebastiana, a od Olge deset.

Pobjedu je odnio Sebastian, koji je rekao da će ekipu počastiti pizzom u Labinu, a ostatak nagrade sačuvati za put u Island na koji se sprema. Nazvao je mamu kako bi joj javio sretne vijesti, a ona mu spremno rekla: 'Znači, odsad kuhaš ti.'