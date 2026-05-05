ANKETA Sestre Kardashian se natječu čiji je tanji... Što kažete?

Prošle je godine na Met Gali reality zvijezda Kim Kardashian pokazala nikad tanji struk, čime je tada pokrenula lavinu komentara, ali i izazvala zabrinutost. Naime, na crvenim tepihom ispred njujorškog Metropolitan muzeja prošetala je u srebrnoj haljini Johna Galliana, koja sadrži i korzet, a nikome nije bilo jasno kako diše u tako uskom outfitu.

Kim je očito htjela izgledati kao žena iz viktorijanskog doba kada su se žene čvrsto vezale u svojim korzetima kako bi postigli figuru pješčanog sata. No, zbog toga su pretrpjele ozbiljne unutarnje ozljede.

Ove je godine njena sestra Kylie Jenner također istaknula svoj vitki struk u haljini koja kao da pada s nje, dok se iza vuče veliki teški šlep.

Što vi mislite, je li Kylie uspjela dobiti efekt tankog struka i približiti se proporcijama koje je Kim imala prošle godine?

