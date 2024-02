ANKETA Srbi danas nastavljaju s odabirom predstavnika na Eurosongu. Tko vam je favorit?

Večeras je na redu druga polufinalna večer 'Pesme za Evroviziju', srpskog izbora predstavnika na Eurosongu. U drugom polufinalu će se publici, kao i u prvoj večeri, predstaviti 14 novih izvođača. Njih osam iz prve večeri je prošlo dalje, a oni su: Marko Mandić ('Dno'), M.IRA ('Percepcija'), Bojana x David ('No no no'), Lena Kovačević ('Zovi me Lena'), Breskvica ('Gnezdo orlovo'), Hristina ('Bedem'), Zorja ('Lik u ogledalu') i Keni Nije Mrtav ('Dijamanti').

Na drugoj večeri 'Pesme za Evroviziju' nastupat će: Nadia ('Sudari'), Hydrogen ('Nemoguća misija'), Iva Lorens ('Dom'), Zejna ('Najbolja'), Filip Baloš ('Duga je noć'), Nemanja Radošević ('Jutra bez tebe'), Yanx ('Kolo'), Kat Dosa ('Tajni začin'), Džordži ('Luna park'), Dušan Kurtić ('Zbog tebe živim'), Teya Dora ('Ramonda'), Konstrakta ('Novo bolje'), Milan Bujaković ('Moje-tvoje') te Durlanski ('Muzika').

Ovo je popis izvođača i njihov redoslijed nastupanja.

1. Nadia, 'Sudari'

2. Hydrogen, 'Nemoguća misija'

3. Iva Lorens, 'Dom'

4. Zejna, 'Najbolja'

5. Filip Baloš, 'Duga je noć'

6. Nemanja Radošević, 'Jutra bez tebe'

7. Yanx, 'Kolo'

8. Kat Dosa, 'Tajni začin'

9. Džordži, 'Luna park'

10. Dušan Kurtić, 'Zbog tebe živim'

11. Teya Dora, 'Ramonda'

12. Konstrakta, 'Novo bolje'

13. Milan Bujaković, 'Moje-tvoje'

14. Durlanski, 'Muzika'