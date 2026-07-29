ANKETA Svake godine u Veloj Luci zvijezde pjevaju za Olivera Dragojevića: Podržavate li to?

Vela Luka na Korčuli ovih je dana središte događanja brojnih manifestacija u čast Olivera Dragojevića, a cijeli program kulminirat će u srijedu s velikim koncertom 'Trag u beskraju'.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U nedjelju je bio koncert na moru, na brodu Jadrolinije na kojem su nastupali Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić u pratnji Ante Gelo Banda. U utorak je bio koncert "Mladi pjevaju Olivera! u 10 sati u Đardinu te promocija knjige "Oliver - Sve nježne riječi svijeta" autora prof. dr. sc. Zorana Curića u 20 sati u Atriju Centra za kulturu.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vrhunac festivala je koncert Trag u beskraju, koji će se održati večeras na plutajućoj pozornici ispred rive. Na koncertu nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak, a nakon izravnog televizijskog prijenosa na HRT-u, program se nastavlja uz Ante Gelo Band.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

I dva dana nakon, u četvrtak i petak, na pijaci ispred crkve sv. Josipa publiku očekuju se još dva posebna koncerta. Na “Prijateljima s baluna” u četvrtak nastupaju Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. U petak se sve završava koncertom “Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra”.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na društvenim mrežama posljednjih dana, neki su korisnici raspravljali o tome treba li svake godine održavati koncerte u spomen velikanu hrvatske glazbe i bi li to Oliver uopće podržavao. Stoga i vas pitamo za mišljenje, a svoj stav možete izraziti u anketi.