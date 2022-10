ANKETA Tko je po vama večeras imao najbolji pjevački nastup?

Parovi su završili sa pjevanjem u trećoj epizodi 'Zvijezde pjevaju', a jedan par je i napustio natjecanje.

Svoje ocjene davali su članovi žirija pjevačica Danijela Martinović, pjevač Marko Tolja i pobjednik prošle sezone Mario Battifiaca.

Današnju epizodu napustili su književnica Ivana Šojat i glazbenik Goran Bošković koji su nastupali s pjesmom 'Sve dođe na svoje' iz filma Dnevnik velikog Perice.

Novinarka Matea Šeparović i pjevač Bojan Jambrošić otpjevali su pjesmu preminulog repera Coolio-a, 'Gangsta's Paradise'.

Glumac Domagoj Janković i pjevač Alen Đuras na pozornici su izveli pjesmu 'The Bare Neccessities' iz legendarnog crtanog filma 'Knjiga o džungli'.

Sportska novinarka Mila Horvat i njezina partnerica Lara Antić Prskalo otpjevale su pjesmu 'Romantika'.

Influencer Marco Cuccurin i mlada glazbenica Mia Negovetić energično su izveli pjesmu 'Love the Way You Lie', repera Eminema i pjevačice Rihanne.

Glumac Goran Grgić i pjevačica Ivana Kindl nastupali su s pjesmom 'Noćas ću draga tebi šaptat'.

Glumica Jelena Miholjević i glazbenik Zoran Prodanović Prlja na pozornicu su izašli i otpjevali pjesmu 'Serenata Rep'.

