ANKETA Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?

Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?

Uskoro s emitiranjem počinje nova sezona 'Gospodina Savršenog', pa je pravo vrijeme da se prisjetimo svih muškaraca koji su se do sada našli u toj zahtjevnoj ulozi

Admiral

Popularni reality 'Gospodin Savršeni', domaća verzija svjetski poznatog 'The Bachelor', već nekoliko sezona privlači gledatelje pred male ekrane, a nova sezona 'Gospodina Savršenog' kreće 26. siječnja na Voyu, a uskoro na RTL-u. I ove godine će se djevojke boriti za srca dva 'Savršena', a to su Karlo i Petar

Dok s nestrpljenjem čekamo upoznati nove 'Savršene', prisjetimo se muškaraca koji su se u prijašnjim sezonama našli u toj ulozi. 

Goran Jurenec – prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni', bivši profesionalni košarkaš i model s iskustvom u Bundesligi i modnoj industriji, bio je onaj koji je otvorio put ovom showu na RTL-u.

Foto: Instagram screenshot

Mijo Matić – austrijski Hrvat koji je stajao iza jedne od ranijih sezona showa, poznat po svom šarmu i pristupu natjecanju za ljubav.

Foto: Instagram/ kolaž

Toni Šćulac – profesor fizike iz Splita koji je u jednoj sezoni pokušao osvojiti srca kandidatkinja svojim intelektom i osobnošću, donoseći drukčiji pristup konkurenciji.

Foto: Instagram/

Šime Elez – Jedan od dva 'Gospodina Savršena' iz četvrte sezone, 26-godišnji Splićanin poznat i po čestom druženju s pjevačicom Majom Šuput.

Foto: Instagram

Miloš Mićović - Uz Šimu je sudjelovao u četvrtoj sezoni, a brzo je privukao pažnju gledatelja svojim izgledom, samopouzdanjem i izravnim nastupom. Dolazi iz Srbije, a prije sudjelovanja u showu bavio se modelingom i fitnessom.

Foto: RTL

Karlo - Jedna od dva nova 'Gospodina Savršena' donosi mentalitet sportaša naviknutog na ritam, disciplinu i velike odluke. Ovaj 26-godišnjak snažnog karaktera djetinjstvo pamti kao bezbrižno i ispunjeno društvom. Ipak, život ga je rano suočio s ozbiljnošću - oca je izgubio kao dijete, a odrastanje uz majku i stariju sestru snažno ga je oblikovalo. 

Foto: rtl

Petar - Petar je drugi ovosezonski 'Gospodin Savršeni', a ovaj atraktivni 29-godišnjak međunarodno je uspješan model. Promišljenog je duha i s jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose. Odrastanje uz sport, igru i druženje naučilo ga je disciplini, otvorenosti i važnosti međusobne podrške

Foto: RTL/

