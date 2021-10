'Home Sweet Home Alone', odnosno šesti dio franšize 'Sam u kući', svojevrsni je remake prvog, originalnog filma. Radnja ponovno prati avanture dječaka koji je greškom roditelja ostao sam u kući za božićne blagdane.

Ovoga puta njegovi roditelji otputuju u Tokio, dok su u prvom dijelu otišli na put u Francusku, a dječak se zove Max. Film izlazi 12. studenog na streaming platformu Disney+.

Prva dva nastavka filma, 'Home Alone' iz 1990. te 'Home Alone 2: Lost in New York' iz 1992. na IMDb-u imaju najviše ocjene u odnosu na ostatak franšize.

Najnižu ocjenu, 2.9/10, je dobio četvrti nastavak, 'Taking Back the House' iz 2012.

Kevina su dosad glumila četiri različita glumca, među kojima je najprepoznatljiviji Macaulay Culkin (41). Na svom Twitteru je podržao snimanje novog nastavka franšize.

- Nisam u nastavku filma Sam u kući. Ipak, svima koji su uključeni želim puno sreće - napisao je na Twitteru.