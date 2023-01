Anne Hathaway: 'Kad sam imala 16 godina pitali su me jesam li dobra ili loša curica'

U subotu je premijerno prikazan mračno-smiješni triler 'Eileen' na filmskom festivalu Sundance, a u glavnim ulogama su Anne Hathaway (40) i Thomasin McKenzie (22).

Glumice su u ulogama psihologice i zatvorske tajnice koje se zbližavaju na neočekivane načine. Hathaway je nakon premijere filma publici otkrila jedan detalj iz svoje prošlosti.

- Upravo sam se sjetila da je jedno od prvih pitanja koje su mi postavili kad sam počela glumiti i morala raditi u medijima bilo je: Jesi li dobra ili loša curica? - rekla je Hathaway.

- Imala sam 16 godina. I 16-godišnja ja htjela im je odgovoriti na to ovim filmom - dodala je Anne.

Hathaway je rekla da se odlučila prijaviti za 'Eileen' nakon što je odgledala hvaljenu dramu 'Lady Macbeth' redatelja Williama Oldroyda (44) iz 2016., u kojoj je Florence Pugh (27) glumila ženu zarobljenu u toksičnom braku s puno starijim muškarcem.

- Mislila sam da bi to mogao biti izvanredan posao. Vidjela sam istraživanje o komplikacijama kod žena koja me jako, jako pogodila, i osjećala sam se kao da je Will redatelj kojem se može vjerovati da će ispričati komplicirane priče, posebno o ženama - rekla je Hathaway.

