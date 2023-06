Ante Jeličić Beleca: S Oliverom sam pričao o Hajduku i klaviru

Uvijek sam slušao sebe, neke svoje porive i intuiciju. Na sve strane me život bacao, a na kraju sam ukomponirao sport, pisanje i turizam, kaže nam Ante Jeličić Beleca, koji se proslavio kao najmlađi izbornik rukometne reprezentacije Australije, ali uz sport ima veliku ljubav prema pisanju. Tako je nedavno izdao svoj treći roman, "Ljubavna pjesma", inspiriran glazbom i ostavštinom Olivera Dragojevića.

Kroz cijeli roman provlače se stihovi Olivera Dragojevića, a glavni lik romana mladić je iz Kalifornije koji svoje osjećaje dijeli samo s onima koji razumiju Dalmaciju, otoke i Olivera.

- Mislim da se sve ovo kupilo nekoliko godina u meni, sva ta iskustva koja nas oblikuju kao čovjeka. Emotivac sam po prirodi, živio sam u inozemstvu, dobio dijete, a bila je tu i pandemija. Sve to vodilo je prema tome da sam poželio neke svoje misli i inspiraciju staviti na papir - kaže nam Ante te dodaje kako je imao priliku upoznati Olivera na koncertu u Australiji.

- Olivera sam upoznao u Melbourneu na njegovu koncertu. Imao sam čast biti u njegovu društvu u backstageu. Prema Oliveru svatko dolazi kao da ga zna cijeli život. Naravno, svatko izvuče neku priču tipa 'Sićaš li se kad san bija s tobom vamo, tamo...?'. Sjećam se da je te večeri on govorio o Hajduku i klaviru. Bila je zafrkancija. Ostavio je jak dojam na mene - kaže nam Ante.

Na promociji knjige u Splitu pojavila su se mnoga poznata lica, a među njima Vesna Dragojević sa sinom Dinom, trener Hajdukovih juniora i mnogi drugi. Kako bi sve bilo još posebnije, okupljenima je Oliverove stihove izveo Dino Petrić, bivši natjecatelj "The Voicea" i Antin rođak s Hvara. U tom trenutku emocije su dodatno porasle, a pala je i koja suza.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

- Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tad rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. 'Ma što radiš? To nije posao', odgovorila sam mu. A on će meni: 'Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema…!' To je nešto najmudrije što sam ikad čula. Time je htio kazati da mu glazba nije posao i da ne treba trčati za novcem, velikim turnejama, nego sve to dovesti u 'livel'… - rekla je Vesna Dragojević na promociji.

Dotaknuli smo se i Antina života u Australiji.

- Nije meni bilo loše, živio sam neki 'balkanski lifestyle' jer sam bio u takvoj obitelji doli. Australci su za moje pojmove bili malo hladniji, rezerviraniji, nekako između redaka. Dosta su me kidali dok sam bio na poziciji, što je normalno. Ja sam Dalmatinac i nisam mogao nikako postati Australac - našalio se Ante.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Vrlo je zahvalan Vesni Dragojević na dolasku.

Vesna je podijelila puno lijepih stvari, razgovarali smo o Oliveru. Do neba sam joj zahvalan što je došla. Ženi je pun kufer svega, mi svi mislimo da znamo Olivera, ali njoj je najteže. Tko smo mi da uopće govorimo o Oliveru?! No, evo, žena je podržala i rekla: 'Ante moj, ne idem nikome, ali tebi sam došla', rekao jer Jeličić.