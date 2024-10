Ante prvi ispao iz Masterchefa! 'Sanji sam sve rekao i složila se. Odlazak me stvarno pogodio...'

Da budem iskren, nisam očekivao da ću ispasti prvi, čak mi je bila ogromna želja ne ispasti prvi, priča nam Ante Vukadin (28), student elektrotehnike iz Tomislavgrada koji je, na njegovu žalost, ali i na žalost mnogih njegovih kolega, bio prvi koji je ispao u novoj sezoni 'MasterChefa'. Iako je njegovo jelo izgledalo najbliže zadanom, u file ribe se potrkala jedna kost koja ga je na kraju koštala...

- Osjećaj je bio poražavajući u tom trenutku, ali kada sam kasnije sve sagledao, show ima oko 2000 prijava, a ja upadnem u među top 23. Zadovoljan sam, iako je teško, zadovoljan sam - ispričao nam je.

Foto: NOVA TV

Ante Vukadin: 'Sanji sam sve rekao, svjesna je grešaka'

U stres-testu je završio nakon dramatičnih nominacija koje su došle na red nakon prethodnog zadatka, gastro duela. Njihov tim je vodila Sanja, a Ante je tijekom epizode pričao kako ne želi ispasti zbog 'tuđe greške'.

- Svašta čovjek kaže dok je vruća glava, stres zbog izolacije u kući, odvojenost od svijeta, stres zbog toga što radiš nešto za što znaš da neće uspjeti jer si već radio nešto takvo i treba ti puno više vremena... Ali, nakon što se glava malo ohladi, ne može nitko reći da je Sanja kriva za moje ispadanje - kaže te dodaje kako mu nije 'Sanja stavila kost u ribu', već ju je on presjekao kad ju je čupao.

Foto: NOVA TV

- Za svoje ispadanjem sam kriv isključivo ja i nitko drugi, a prema Sanji, iako je to sve vjerojatno dramatično izgledalo - 'no hard feelings' - objašnjava.

Ante nam je otkrio i da je sa Sanjom razgovarao o njezinom vođenju tima te da sve što je rekao pred kamerama je rekao i njoj.

- Svjesna je jako svega što sam rekao, čak se složila sa mnom. Svjesna je svojih grešaka, vjerujem da će se u nastavku natjecanja popraviti - ispričao nam je.

Zašto su otišli u stres-test? 'Sve je krenulo po krivu'

Osim što je u stres-testu završila skoro cijela ekipa, neki natjecatelji, ali i gledatelji, smatrali su kako nije pravedno što su određeni kandidati nominirali Anamariju. Ante nam kaže kako je on nominirao samo i isključivo prema djelima.

- Ako smo fer i pošteni, budimo fer i pošteni do kraja - ističe.

U 'MasterChef' vili se i nakon njegovog ispadanja pričalo o problemima koji su nastali pod Sanjinim vodstvom, a Moris joj je čak poručio da je trebala predati prazan tanjur u stres-testu i otići iz natjecanja. Ona je to odbila te mu poručila da on 'slobodno to napravi' kada se nađe u takvoj situaciji. Pitamo Antu što je točno krenulo po krivu tijekom zadatka.

Foto: NOVA TV

- Odakle da krenem? Jelo koje je zamislila Sanja je u vremenskom periodu koje smo imali na raspolaganju bilo nemoguće napraviti. Osim toga, sastojci koje smo tražili ja i Anamarija nisu bili doneseni, recepti su bili… loši. Ja sam u pola rada morao mijenjati recept jer je krema bila preslatka. Čak se uspjelo sve stisnuti, ali prerano serviranje je rezultiralo otapanju obiju krema. Uglavnom, sve što je moglo krenuti po krivu, krenulo je po krivu - priča kroz smijeh.

Ali smijeha nije bilo kada su mu rekli da on neće ući u top 22 ove godine. Razočarenje i tuga vidjeli su se na njegovom licu, a ni žiriju nije bilo drago što ispada prvi.

Što nakon 'MasterChefa'?

- Sva trojica mentora su bili jako razočarani mojim ispadanjem. Dali su mi savjet da ne odustajem i da se apsolutno sve događa s razlogom. Iako mi je glava bila na podu, njih trojica su mi nekako podigli glavu i pomogli mi da ne padnem baš previše mentalno, jer stvarno me pogodilo - priča nam Ante koji će se i nakon 'MasterChefa' nastaviti baviti kuhanjem.

- Kuhanje je moj život, strast, volim to i jedva čekam krenuti s radom u nekom restoranu. Pa ako bude pranje suđa, neka bude pranje suđa, samo da se nađem u kuhinji - odlučan je.

Foto: NOVA TV

Njegova ljubav prema kuhinji traje još od djetinjstva, kada je često pomagao mami i baki u kuhinji. S 10 godina je samostalno počeo pripremati jela i tako se rodila njegova strast prema gastronomiji, a nakon srednje škole je proveo godinu dana u Njemačkoj gdje je počeo obraćati pažnju na visokokvalitetne namirnice koje su ga inspirirale za pripremu kompleksnijih jela.

A njegova obitelj, uz koju je i počeo kuhati, jako je ponosna na njega što je dogurao daleko.

Ante otkrio za koga će navijati za titulu 'MasterChefa'

- Sestra mi je odmah rekla da ću se vratiti i osvojiti 'MasterChef'. Smiješna je, ali slatko od nje - kaže Ante koji najviše voli spremati risotto, i to s teletinom na crveno.

On 'MasterChef' titulu neće osvojiti, barem ne ove sezone, a navijat će za Ivu.

Foto: Luka Dubroja

- S njime sam se najviše povezao, a i znam koliko zna. Uz mentorstvo našeg Stjepana, vjerujem da će daleko dogurati - zaključio je Ante koji sa chefom Stjepanom Vukadinom dijeli i prezime i korijene te je u audicijskoj emisiji čak prokomentirao da će ispasti da je sve 'namješteno'. No, kako nam otkriva, s poznatim kuharom ipak nije u rodu.