Ante sumnja u Petru: 'Mislim da će nakon showa ona posustati'

Nakon što su kandidati imali predavanje o 'zamkama' na koje će nailaziti nakon izlaska iz showa, Petra je rekla kako će morati imati šalabahter kada će ići u kupovinu zdravih namirnica. Ante misli da će ona posustati

<p>Približava se finale 'Života na vagi', a tenzije među natjecateljima su sve veće. Nutricionistica <strong>Martina</strong> imala je predavanje o 'zamkama' kupovine u dućanima, a kandidati su komentirali kako će izgledati nabavka namirnica nakon izlaska iz showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24 pitanja</strong></p><p>Petra se našalila kako će morati držati šalabahter kada će ići u kupovinu. Ante je potom komentirao što misli o njoj.</p><p>- Imam nekakav osjećaj, nadam se da me vara, da će Petra kad izađe van, da će vrlo brzo popustiti pod izazovima i da na kraju od toga skrivanja u kupovini hrane će biti skrivanja od kupovine zdrave hrane - rekao je. </p><p>Poslije razgovora s Martinom svi su kandidati, osim Dominika, komentirali stanje u kući, ali i Dodinu odsutnost. </p><p>On je, pak, prokomentirao da mu je dosta ljudi s kojima živi, želi biti sam. </p><p>- Nakon izazova mi je rekao da sam plakala jer sam imala velika očekivanja, a moje suze nemaju veze s neulaskom u finale. Onda me još i zaustavio i rekao da kaj ja brijem, kako sam mogla pomisliti da bih mogla ući u finale. A Pero Ždero može. Ja sam mu na to rekla da di je on od mene i kako on misli da će ući u finale - prepričala je Marica ekipi. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>