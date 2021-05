Na zagrebačkom Tuškancu odvila se prva večer ovogodišnjeg Antivalentinova na kojem su pred razdraganom publikom nastupili Brain Holidaysi i Psihomodo pop.

Prvi je to zagrebački festival nakon godinu dana, a otvorili su ga Brain Holidaysi.

- Nastup je bio odličan s obzirom na to da preko godinu dana nismo svirali pred ljudima. U jednom momentu sam rekao ljudima da se dignu, a onda su mi rekli da ipak moraju sjesti. Bilo je malo čudno svirati reggae pred publikom koja sjedi, ali bilo kakav koncert nam donosi zadovoljstvo - rekao nam je Marko Gaćina iz Brain Holidaysa.

Zadnji koncert ovi dečki i cure svirali su u Kingstonu na Jamajci.

- Bilo je to krajem drugog mjeseca prošle godine. Kad je ovo sve krenulo, pomirio sam se s tim da neko vrijeme toga neće biti. I uopće nisam razmišljao o tome kad će se dogodit neki moment. Radili smo ono što smo mogli, snimali spotove - prisjeća se Marko.

Podsjetimo, dečki i cure iz Brain Holidaysa na Jamajci su prošle godine snimili album u Tuff Gong studiju. Riječ je o studiju iz kojeg je izašao niz legendarnih albuma, a osnovao ga je Bob Marley. Danas je u vlasništvu njegove obitelji.

Album “Jamaican Connection” u prosincu prošle godine objavio je Dallas Records.

- Samo snimanje je prošlo super. Praktički smo u četiri dana snimili cijeli album. Nakon toga je bio taj koncert u Kingstonu, što nam je bilo top jer svirati za ljude koji su izmislili tu mjuzu, pogotovo kao bijelci... Pitali smo se kako će nas ljudi uopće prihvatiti. Tu smo imali najveću tremu, ali sve je prošlo dobro - rekao je Marko i najavio nove koncerte: - Imamo već neke stvari bukirane.

Za kraj je publici poručio: - Ljudi čuvajte se, ne bojte se, dolazi lijepo vrijeme, dolazi ljeto, nadam se da se vidimo na koncertima.

Po onome što smo mogli vidjeti, publika je i više nego spremna za zabavu.

- Presretne smo jer smo tu. Danas nam je zadnji dan srednje. Odličan je koncert, ovo smo čekale godinu dan, prvi koncert nakon godinu dana, ne može bolje od Psihomodo popa. Ovo nam jako puno znači - rekle su nam dvije maturantrice zagrebačke Klasične i XVIII. gimnazije.

Djevojke su komentirale i okolnosti koje su u proteklih godinu dana promijenile život kakav su do tad poznavale.

- Definitivno je izazovno, ali snađemo se. Uvijek je tu ili HNK ili Jarun. Mislim, nije baš idealna situacija, ali sad... Tako je, kako je. Ne možemo ništa. Ali zato smo kreativni, rade nam mozgovi. Jako nam idu na živce mjere, ali naviknuli smo se. Sad nekako, cjepiva su tu i sve, bude to bolje - optimistično su zaključile, a onda uz ekstatično 'Idem se slikat s Gopcem!' nestale iz našeg vidokruga.

Prije susreta s djevojkom koja je duž cijele noge ispisala njegovo ime, frontmen Psihomodo popa, Davor Gobac (57) odvojio je u backstageu vrijeme kako bi nam odgovorio na nekoliko pitanja. I to dok se presvlačio.

- Dobro je bilo, imal' sam osjećaj da sam malo mirniji neg' inače, al' čuj, nismo 100 godina svirali. Osjećaj je odličan. Tremu nisam imal'. Sve se vratilo - rekao nam je Gobac, a posegnuvši rukom u torbu uzviknuo: - O, moj grudnjak!

Prokomentirao je i dob mlađahne publike u prvim redovima.

- To je super, to znači da imamo budućnost. Mi 40 godina sviramo i uvek su nam u prvim redovima bili tinejdžeri. Kaj to nije divno? Ja mislim da baš je. Mame su otraga, u drugom redu - rekao je Gobac skinuvši potkošulju i dodao: - Malo sam dobio škembu u ovom lockdownu. Moj sin Vili je isto bio u publici, a sutra svira kao predgrupa Let 3.

Gobac je najavio i neke skore koncerte.

- Imamo već nekaj potvrđeno. A iza televizije na HRT-u sa jazz orkestrom ćemo otsvirat jedno 14-15 pjesama. Nismo još počeli vježbat. Ići ćemo svirat i na more nekaj - rekao je frontmen Psihomodo popa.