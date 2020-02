Antolos: 'Ako dobijem koronu, prvo ću otići kihnuti u Sabor...'

Svi oko mene s kolicima u dućanu,po 5kg brašna se kupuje, ulja po par boca, bakse mlijeka.. A ja s jednim visibabičnim porilukom, čipsom i puretinom gledam i veselim se, jer i kad sve nestane, čipsa će biti..🕺🏼 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ #lord #jesus #jesuschrist #love #poetry #poem #citat #croatia #writing #writer #ljubav #balkancitati #nikaantolosruban #nikaantolos #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #poetrycommunity

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➖𝙽𝚒𝚔𝚊 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚕𝚘𝚜➖ (@____nika_antolos____) on Feb 25, 2020 at 9:52am PST