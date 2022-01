Farmer Srećko Ponjavić iz Kanade i njegova supruga Antonija, koju je upoznao u međunarodnoj sezoni 'Ljubav je na selu', postali su roditelji, saznaje RTL.

- Antonija Ponjavić to je to, beba naša dolazi, I love you - napisao je Srećko u objavi pred veliki trenutak, a u komentarima su otkrili da su sina nazvali Petar.

Ranije su vijest da čekaju dijete objavili na društvenim mrežama simpatičnom fotografijom na kojoj Antonija pozira u obiteljskom vrtu u majici s natpisom 'Beba Ponjavić dolazi'.- Uzgajamo nešto više od vrta ove godine. Beba Ponjavić dolazi - napisao je tada Srećko u objavi.

Upoznali su se u međunarodnoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', a kanadski farmer hrvatskih korijena shvatio je da je Antonija ona prava čim ju je ugledao.

Vjenčali su se kod matičara u kolovozu 2020. dok su za crkveno vjenčanje čekali da prestane pandemija koronavirusa, te su se naknadno vjenčali i crkveno u lipnju 2021.