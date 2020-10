Antonija se hvali poklonima, a Tijan joj poručila: 'Kakav auto i mobitel, da vidimo kako rađaš'

Srećku i Antoniji u braku cvjetaju ruže. Farmer iz Kanade svoju odabranicu iznenađuje skupim poklonima, a iza svakog od njih stoji komentar Valentine Tijan, također bivše kandidatkinje 'Ljubavi na selu'

<p><strong>Antonija Beščec</strong> (29) i <strong>Srećko Ponjavić </strong>(34) upoznali su se u 11. međunarodnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Danas su u sretnm braku te zajedno žive u Kanadi. Srećko je prema svojoj odabranici jako pažljiv pa joj nerijetko kupuje skupe poklone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reality ljubavi</strong></p><p>Najprije joj je kupio automobil Audi Q5, a sada je na red došao mobitel.</p><p>- Moj dragi mužić me iznenadio lijepim poklonom, novim mobitelom. Hvala ljubavi, voli te tvoja žena - napisala je Antonija u opis fotografije kojom se pohvalila poklonom.</p><p>O novom Srećkovom poklonu oglasila se <strong>Valentina Tijan</strong> (26), koja je sudjelovala u devetoj sezoni 'Ljubavi na selu'. U showu je pronašla srodnu tušu, <strong>Vatroslava Tijana</strong> (41), s kojim se naposljetku oženila. Srećkov poklon Antoniji komentirala je na Instagramu.</p><p>- Bravo Srećko, nisam ni sumnjala u tebe - napisala je pa poručila Antoniji:</p><p>- Ajde da mu rodiš, da i ti njemu nešto pokloniš napokon. I to je ono vrijedno. Kakvi mobiteli i auti, da vidimo kako rađaš. </p><p>Čini se kako Tijan voli komentirati tuđe poklone, s obzirom da se nije mogla suzdržati ni kada je Srećko Antoniji poklonio automobil.</p><p>- Ja se nisam ovoliko hvalila. Svaka čast Srećku, kupio joj je auto, a nije mu ni žena. Ne bi ovaj moj meni kupio dok ne rodim. I još ga nije napisao na mene, nego na sebe. U Srećka nema Qashqai, samo Audi, BMW i Mercedes - napisala je tada. </p><p>Tijan je pohvalila Srećka i uz to napomenula kako njezin suprug Vatroslav vjerojatno ne bi tako postupio, već se ona prvo morala udati za njega i roditi mu dijete. Kod Antonije i Srećka nije takva situacija, no oni svakako imaju daljnje planove. Vjenčali su se nedavno, a možda se uskoro odluče i za prinovu.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>