Antoniju Blaće iskoristili su za internet prevaru: 'Ovo je fejk'

Hvala svima koji su me upozorili da se ovo vrti po mrežama, napisala je voditeljica u opis screenshotova lažnih reklama, kao i članaka o gubitku kilograma. Nije jedina kojoj se to dogodilo...

<p>RTL-ova voditeljica <strong>Antonija Blaće</strong> (40) iznenadila je pratitelje na Instagramu. Upozorila ih je na prevaru koja kruži društvenim mrežama u kojoj se koristi njezino ime.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Samo da vam javim da je ovo fejk!!! Hvala svima koji su me upozorili da se ovo vrti po mrežama - napisala je u opis screenshotova lažnih reklama, kao i članaka o gubitku kilograma.</p><p>No nije ona jedina voditeljica kojoj se ovo dogodilo.</p><p>- Dragi moji, ne nasjedajte na lažne oglase! Nažalost sve češće se dešava da javnim osobama netko ukrade fotografije i iskoristi ih za lažne reklame. Nisam ni prva niti zadnja kojoj se to proteklih dana desilo - napisala je nedavno <strong>Minea</strong> (42).</p><p>Sličnu stvar doživjela je početkom godine i pjevačica <strong>Nina Badrić </strong>(48).</p><p>- Bit će ovo lijepa tužba čijoj se odšteti unaprijed radujem. A za one koji su nažalost masovno povjerovali i nasjeli, samo mogu kazati da se maksimalno ograđujem od ovoga. Ovo pišem samo zato što dnevno dobivam stotine poruka od žena iz čitave regije koje kupuju ove tablete koje ja navodno reklamiram. Žao mi je žena koje su ovo kupile i nasjele na laži. Zaista nemam veze s ovim - napisala je tada.</p>