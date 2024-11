Antonio nakon duge frustracije uspio odraditi zadatak u 'Životu na vagi': 'Prelijep osjećaj...'

U današnjem velikom izazovu natjecatelji 'Života na vagi' su na ergometru trebali odveslati četiri kilometra, na ski ergometru i air bikeu doseći cilj od 400 potrošenih kalorija, ubacivati medicinke u koš kako bi ostvarili prednost na vaganju i naposljetku su bili bolji plavci. Antonio je drugi završio vožnju na air bikeu i krenuo bacati medicinku, što mu je bilo teško jer nikad nije igrao košarku.

- Bacam, bacam, bacam i nikako da ta medicinka uđe u koš. Jako je frustrirajuće. Ljut sam na sebe što sam odradio 400 kalorija na biciklu, a ovo ne ide - rekao je Antonio.

Foto: RTL

Imao je poteškoća s time da lopta uđe u koš, a toliko ga je to mučilo da je čak pomislio i odustati. No, ako to učini, njegov tim neće izvršiti izazov.

Svi su se skupili oko njega i radili mu pritisak...

- Osjeti se da se napetost može rezati nožem. To je želja da se postigne rezultat. Ali, to ne ide tako, moraš pustiti i imati vjere u onoga tko radi da će taj zadatak uspjeti izvršiti - rekao je trener Edo.

Foto: RTL

I Antonio je uspio!

- Tooo, napokon! Daj pet! - rekao je Edo.

- Ponosan sam na sebe, ponosan sam zbog tima, da se borimo i da nismo stali u nitijednom trenutku. To je prelijep osjećaj - zaključio je Antonio.