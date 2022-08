Antonio razočarao djevojke jer ih je odveo na kebab: 'Jesmo mi beskućnice? Ovo je katastrofa'

Nakon što su se kandidati showa 'Ženim sina?' prvi put susreli s djevojkama, došlo je vrijeme da se bolje upoznaju, pa je svaki od njih dobio zadatak da uz pomoć roditelja osmisli prvo druženje. Pojedini kandidati dobili su priliku da svoje favoritkinje odvedu na prvi spoj, dok su drugi morali donijeti tešku odluku i jednu djevojku poslati kući.

POGLEDAJTE VIDEO:

Obradovići su vrlo ozbiljno shvatili upoznavanje s djevojkama, pa je mama Mirjana svog sina Antonia odlučila odvesti kod frizera da se djevojkama predstavi u najboljem mogućem izdanju. Njega, pak, muče druge brige jer još uvijek ima problema s pamćenjem imena svih kandidatkinja.

„Dobre su cure, samo s najtežim imenima na svijetu“, zaključio je Antonio koji je za prvo zajedničko druženje djevojke odlučio odvesti na večeru. No, njegova ideja intimne večere bila je specifična, pa su neke djevojke doživjele šok nakon što su shvatile da ih Antonio vodi na kebab.

„Katastrofa, jesmo li mi neki beskućnici ovdje? Ja sam ekstremno razočarana ovime“, rekla je neugodno iznenađena Melinda. Nakon druženja koje pojedinim djevojkama nije ispunilo očekivanja, Antonio je za prvi spoj odabrao Vahdelu, a preostale su djevojke kao utješnu nagradu osvojile kuglanje s mamom Mirjanom.

„Mama se baš dobro sjetila da nas izvede na kuglanje zato što je ljepše kad se nešto ovako aktivno radi nego kad žderemo vani nezdravu hranu“, rekla je Melinda kojoj je kuglanje popravilo raspoloženje. Dok su Antonio i Vahdela u intimnoj atmosferi uživali ispred kamina izmjenjujući prve poljupce, mama Mirjana dobila je težak zadatak da izbaci jednu kandidatkinju.

„Doživjela sam šok. Odnosno situaciju u kojoj nikad nisam mislila da ću se naći“, rekla je Mirjana koja je teška srca kući poslala Perku, nakon čega su pale i prve suze.

Mirko je kao idealnu lokaciju za upoznavanje sa svojim djevojkama odabrao teretanu, gdje je otkrio ponešto o umijeću zavođenja u kojem je, tvrdi, pravi stručnjak.

„Umijeće zavođenja je jako bitno kod muškaraca jer cure imaju možda malo previše prava. Žene znaju dobro manipulirati. Manipulacija po definiciji nije loša stvar, ali je loša kad je krivo koristiš“, rekao je Mirko. Djevojke su u teretani odradile tjelovježbu, a da razbiju monotoniju, svaka je od njih dobila zadatak da mu priđe.

„U svemu ja volim izazove, meni je sve to fora“, rekla je Andrea kojoj se zadatak svidio. Sara, pak, nije dijelila njezino mišljenje, pa je kratko i jasno zaključila: „Loš prvi spoj“. Najveća protivnica izazova bila je Kristina kojoj je ispod časti prilaziti muškarcima, pa se nije mogla suzdržati od upadica.

„Moj trener puno je bolji od Mirka kojeg smo sada imali. Po meni, on ne može biti trener jer samo ide u teretanu. Moj trener i on su nebo i zemlja“, neoduševljeno je poručila Kristina koja je svojim stavovima stala na žulj Mirku. No on nije dopustio da ga prepiranje s Kristinom izbaci iz takta, pa je na prvi spoj odlučio odvesti Mateu kojoj je demonstrirao umijeće zavođenja, pa zaključio: „Umijeće zavođenja pali kod nje. Ja sam joj stavio ruku na leđa, nije se bunila. Čak me kasnije dotaknula po koljenu i nozi, vidim da je bila opuštena“.

Popovići su bili na sto muka jer se ni s jednom djevojkom nije dogodio klik na prvi pogled. No, to neće pokolebati Sebastiana koji je djevojkama za upoznavanje odlučio pokazati sve čari zimskih radosti. Dok su ostale djevojke oduševljeno grabile sanjke, Georgette je kritizirala Sebastianov odabir, a nije joj dugo trebalo da napusti grupu.

„Ovo su za mene definitivno zimske gadosti“, poručila je Georgette, a njezin odlazak nije se svidio Sebastianu koji je komentirao: „Georgette je kukala stalno. Došla je u petama i to od satena!“. Iako se s ostalim djevojkama dobro zabavio, zimske radosti za Sebastiana završile su odabirom djevojke za eliminaciju. No našao u teškoj situaciji jer je djevojka koju je htio izbaciti bila mamina favoritkinja, zbog čega ima veto na ispadanje. Georgette je i na tu temu imala što komentirati, pa je tako poručila: „Da si muškarac izbacio bi Barbaru. Ako si htio izbaciti Barbaru, neće ti mama govoriti veto je, pa je ne možeš izbaciti. Izbaci je – reci: ukidam veto. I gotovo! Barbara ide van“. Sebastianova odluka bila je drugačija, pa je tako iz showa ipak izbacio Sandru.

Kreativno prvo upoznavanje osmislili su Cvijići, a tata Zoran uhvatio se uloge turističkog vodiča kako bi li djevojkama pokazao grad Zagreb. „Tata je baš pravi gospodin, nadam se da je Kristian to sve naslijedio od njega“, komentirale su djevojke koje nisu skrivale oduševljenje.

Za pronalazak Kristiana, djevojke su trebale iskoristiti svoje znanje iz geografije i povijesti, što nekima nije bio jednostavan zadatak. „Ništa mi nije jasno, malo je to sve bilo šokantno. Jedva znam da sam u Zagrebu“, komentirala je Anabela.

Djevojke su ipak uspjele pronaći Kristijana koji ih je pozvao u restoran gdje su se počastili sarmama. Dok su djevojke navalile na ukusne sarme, Tamara je s gađenjem probirala po tanjuru, pa na kraju mrzovoljno zaključila: „Stvarno, razina prošlog stoljeća“.

Dok je neke djevojke prvo upoznavanje oduševilo, druge su se s razočarenjem vratile kući. Kako će kandidati osvojiti srca svojih favoritkinja, doznajte u sljedećoj epizodi 'Ženim sina?'.

Najčitaniji članci