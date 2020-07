Apel glazbenika Vladi: 'Spasite 15.000 ljudi, ne možemo raditi'

Kreativnoj glazbenoj industriji zbog nejasno definiranih kriterija za održavanje javnih okupljanja i koncerata prijeti kolaps, što ih je, tvrde, primoralo na to da predlože mjere za očuvanje radnih mjesta

<p>Glazbeni menadžeri i organizatori priredili su konferenciju za medije na zagrebačkom Zrinjevcu kako bi ukazali na goruće probleme te industrije u doba pandemije korona virusa. Neizbježna kriza za glazbenike je već počela pa je, smatraju, važno što prije usuglasiti mjere za sačuvanje čak 15.000 radnih mjesta. Sudjelovali su <strong>Darko Tuček</strong>, predsjednik Udruge glazbenih menadžera i organizatora, <strong>Alek El-Kazal</strong>, voditelj projekta Ultra Europe, <strong>Branko Paić</strong>, direktor Scardone i glazbenica <strong>Indira Levak</strong>. Videopozivom uključili su se i još neki glazbenici poput <strong>Mije Dimšić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kako kažu, zbog situacije povezane s pandemijom koronavirusa, više od 90 posto svih glazbenih događanja ove je godine otkazano. Posljedica toga je činjenica da organizatori koncerata, festivala i drugih glazbenih manifestacija, produkcijske tvrtke, glazbeni menadžeri, tehničari, ton majstori, vozači, scenski radnici, monteri, električari, zaštitari, agencijski djelatnici i brojni drugi, proteklih šest mjeseci nisu generirali gotovo nikakve prihode. Riječ je o više od 15.000 ljudi i njihovih obitelji čija egzistencija izravno ovisi o kreativnoj glazbenoj industriji.</p><p>- Već se nekoliko mjeseci suočavamo s izostankom preciznih i na nacionalnoj razini usuglašenih preporuka vezanih za održavanje koncerata i drugih javnih okupljanja, o čijem održavanju danas proizvoljno odlučuju lokalni stožeri. Preporuke, dakle, postoje, ali na razinama gradova i županija one se tumače na različit način. Imali smo ideju organizirati 20 koncerata na 20 gradskih stadiona, no dobili smo tek 2 pozitivna odgovora, od čega jedan uvjetuje najviše tisuću posjetitelja. Neki su istaknuli kako ćemo time ugroziti postojeću turističku sezonu u mjestima na obali. Onemogućen nam je rad, zbog čega smo i apelirali na Vladu na hitno usvajanje mjera za spas industrije koja godišnje akumulira potrošnju veću od 10 milijardi kuna, od čega izravnu korist ima i država - naglasio je predsjednik Udruge glazbenih managera i organizatora Darko Tuček.</p><p>Ključne ekonomske mjere za spas domaćih tvrtki iz sektora glazbene industrije tiču se hitnog otvorenja posebne kreditne linije kod HBOR-a po uzoru na ekonomsku mjeru solidarnosti za sektor turizma, a uključuju i formiranje posebnog fonda pri Ministarstvu kulture za vrijeme trajanja epidemije za sve pojedince iz industrije koji su svoj rad realizirali kroz ugovore o djelu, a kojima se u ovom trenutku ne može isplatiti niti minimalni dohodak. Osim ovoga, predstavnici kreativne glazbene industrije od Vlade traže zadržavanje postojećeg paketa financijske pomoći za očuvanje radnih mjesta, kao i porezno rasterećenje na ulaznice za glazbene manifestacije na 5 posto te osnivanje fonda za potporu marketinškim aktivnostima u glazbenoj industriji na domaćem i stranom medijskom tržištu.</p><p>- Danas imamo situaciju da se istovremeno odvijaju Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Splitski festival, dok se zbog epidemioloških mjera otkazuje, primjerice Pulski filmski festival i brojna druga događanja. Kako trenutačno stoje stvari, s donesenim mjerama, nemoguće je organizirati komercijalne koncerte jer u startu organizator ima troškove PDV-a na ulaznice 13 posto, zatim troškove sustava ulaznica 13 posto te Zampa 10 posto, a onda i sve ostale troškove koji prate organizaciju koncerata - izjavio je Branko Paić, direktor diskografske kuće Scardona.</p><p>Krizom koja je nastupila pogođeni su i sami izvođači koji također zapošljavaju određeni broj ljudi bez kojih realizacija koncerata ne bi bila moguća.</p><p>- Od početka pandemije do danas meni je otkazano 30-tak koncerata, a među 15.000 onih koje ova industrija zapošljava su i članovi mojeg tima. Naš je sektor jedan od rijetkih koji je zapravo cijelo vrijeme ostao u lockdownu, a budući da smo svi koji se bavimo ovim poslom povezani s nizom drugih industrija i djelatnosti te da svi zajedno činimo jedan veliki lanac, egzistencija jednog velikog broja ljudi je danas uistinu ugrožena - izjavila je poznata domaća pjevačica Indira Levak.</p><p>Alek El-Kazal, voditelj projekta Ultra Europe festivala u Hrvatskoj, osvrnuo se na to koliki utjecaj imaju glazbeni festivali poput Ultre na sektor turizma te na ukupni bruto domaći proizvod i prihod.</p><p>- U proteklih sedam godina ULTRA Europe festival je ugostio više od milijun posjetitelja iz preko 143 zemlje svijeta. Za vrijeme Ultre, u samo jednoj večeri, u Splitu boravi između 40 i 50 tisuća posjetitelja koji generiraju ukupnu potrošnju veću od 525 milijuna kuna, iz čega je jasno koliki financijski utjecaj na hrvatsko gospodarstvo imaju ovakva događanja - kazao je.</p><p>Većina država članica EU već je donijela slične hitne pakete mjera bespovratnih sredstava s ciljem financijske pomoći glazbenoj industriji. Njemačka je tako dosad izdvojila 50 milijardi eura, Italija čak 130 milijuna eura, a Velika Britanija 1.57 milijardi funti. Hrvatske tvrtke u tom sektoru još uvijek čekaju reakciju Vlade.</p>