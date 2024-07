Areta Ćurković o novom filmu: 'Neke ljude život 'šiba' jače, ali oni dignu glavu i dalje koračaju'

Film "Žena s gumenim rukavicama" na Pula film festivalu prikazat će se danas i sutra u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Riječ je o drami snimljenoj prošle godine, u režiji Marija Šuline. To je, kako su opisali, "suvremena je socijalna drama o pojedincu i sustavu u čijoj je introspekciji on nevidljiv i nečujan, pa ga, slušajući samo glasnu većinu koju višeslojno čine različiti karakteri, on ne primjećuje, zaobilazi, zaboravlja. U središtu je školska spremačica Mirna koja, dok u njezinom kolektivu štrajkaju za veća materijalna prava..."

