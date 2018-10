Argento o silovanju: Nije imao kondom i svršio je u 2 minute

Smijem se, ali bilo je traumatično. Zaledila sam se kad sam vidjela kako se ponaša mladić kojeg sam doživljavala kao dijete, rekla je Asia Argento (43) u emisiji 'Non è l'Arena' na talijanskoj televiziji. Nakon što je prvo poricala da je spavala 2013. s kolegom Jimmyjem Bennettom (22), a onda rekla da ju je silovao, glumica je sad objasnila što se točno odvijalo u hotelskoj sobi u Kaliforniji.

- Doslovno je skočio na mene, položio me postrance na krevetu. Odradio je što je želio, nije koristio kondom. Trajalo je dvije minute i svršio je. Nisam se mogla micati - ispričala je Asia. Dodala je kako je pitala Jimmyja zašto je to napravio, a on je rekao da je maštao o njoj od svoje 12. godine.

Glumica je istaknula kako se sastala s mladim kolegom jer ju je tražio pomoć oko audicije. Priče Asije i Jimmyja se znatno razlikuju, a njegovu verziju dokazuju poruke do kojih su došli američki mediji.

- Prvo me poljubila, a onda gurnula na krevet i skinula mi hlače - ispričao je Bennett. Dodao je kako ga je Argento napila i oralno zadovoljila te se potom popela na njega i imali su seksualni odnos. Bennett je istaknuo kako je bio maloljetan kada se zlostavljanje dogodilo i kako je pokušao doći do pravde na način koji mu se činio smislen u to vrijeme. Nije bio spreman suočiti se s posljedicama do kojih bi došlo kada bi njegova priča postala javna.

- U to vrijeme sam vjerovao da postoji stigma kada se muško nađe u takvoj situaciji. Nisam mislio da bi ljudi razumjeli događaj koji se zbio tinejdžeru. Morao sam nadići brojne nedaće u životu i ovo je još jedna s kojom se moram baviti - napisao je glumac.

Argento se nedavno pohvalila da je napravila tetovažu kako bi se osvetila sad već bivšoj prijateljici, glumici Rose McGowan (45). Naime, Rose je kada je u javnost izašao skandal o seksualnom zlostavljanju rekla kako je Asia kriva i da to potvrđuju poruke koje je slala njezinoj curi, modelu Rain Dove (29).

- Konzumirana osveta - napisala je Argento na talijanskom jeziku.

