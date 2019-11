Ariana je zabrinula fanove: 'I dalje sam bolesna, jedva dišem'

Pjevačica Ariana Grande (26) ima zdravstvenih problema koji joj otežavaju nastupe. Još u svibnju je otkazala koncerte na Floridi u sklopu svjetske turneje 'Sweetener', a ovih dana ponovno ju boli grlo kao i tad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U početku se sve pripisivalo alergijskoj reakciji, ali i mentalnim problemima jer se bori s PTSP-om. Iako je uspjela odraditi ljetne nastupe, sad je s obožavateljima podijelila da jedva diše na pozornici i da ju bole grlo i glava.

- Još sam uvijek jako bolesna. Ne osjećam se dobro još od posljednjeg koncerta u Londonu u listopadu. Ne znam kako je to moguće, no vrat i glava me nevjerojatno bole. Možda sam zvučala dobro, ali osjećala sam jaku bol i jedva sam disala tijekom posljednjeg koncerta - napisala je Ariana na Instagramu.

Foto: Instagram

Kaže da je bila kod liječnika i pokušava ozdraviti do sljedećeg nastupa jer bi joj najgore bilo otkazati ga. Istaknula je da ne zna što je trenutačno s njezinim zdravljem.

Foto: Instagram

Inače, Ariana je već neko vrijeme u teškom životnom razdoblju. Prošle godine se njezin bivši dečko Mac Miller predozirao, a potom je prekinula s dotadašnjim zaručnikom, komičarom Peteom Davidsonom (26) koji ju je brzo prebolio. On danas hoda s Kaiom Gerber (18), kćeri Cindy Crawford (53).

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'ZENZACIJE':