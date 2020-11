\u00a0

\u00a0

Arija je glumila u 'Drugo ime ljubavi', Marko se razveo s 22

Iako ima samo 25 godina, iza Marka su brojni skandali. Nakon izlaska iz benda 'Pravila igre' često se pojavljivao u medijima, a javnost je izenadio i s razvodom prije tri godine. Arija je pak poznata po ulozi u poznatoj seriji

<p>Pjevač <strong>Marko Kutlić</strong> (25) bivši je pjevač grupe 'Pravila igre', a svoj je talent pokazao i u glazbenom showu 'Zvijezde pjevaju' gdje je zajedno s glumicom <strong>Arijom Rizvić </strong>(27) odnio pobjedu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako ima samo 25 godina, iza Marka su brojni skandali. Nakon što je napustio bend 'Pravila igre' tvrdio je da mu ostali članovi benda nisu dopuštali da se posveti vjeri, no oni su to demantirali.</p><p>Članovi benda ‘Pravila igre’ objavili su njegov mail u kojem poručuje da odlazi na bolovanje na neodređeno. Otkrili su i tajnu Facebook grupu koju je osnovala njegova bivša supruga, a u kojoj je navodno ‘manipulirao svoje fanove i poticao ih na nasilje i mržnju’. Tada su otkrili i da Marko već radi solo karijeru i svoj prvi spot.</p><p>Međutim, Kutlić je u medijima završio i kada se prije tri godine razveo od supruge <strong>Marije</strong> s kojom ima dva sina. S njom je u braku bio godinu i pol.</p><p>- Moj je najveći zadatak i cilj biti dobar otac. Kad god ne radim i kad sam kod kuće, posvećen sam djeci koja su mi najveći blagoslov - rekao je Marko svojedobno za časopis <a href="https://story.hr/Celebrity/a109323/MARKO-KUTLIC-Razvod-od-majke-dvoje-djece.html" target="_blank">Story</a>.</p><p>Govorio je kako su on i bivša supruga i dalje koncentrirani na roditeljske brige te da su im djeca najvažnija. </p><p>- Sve situacije koje su mi se dogodile, i dobre i loše, dogodile su se s razlogom - zaključio je pjevač.</p><p>A prošle godine potvrdio je šuškanja i priznao da je već neko vrijeme u vezi s kolegicom <strong>Antonelom Đinđić</strong> (24). Ona je javnosti postala poznata zahvaljujući talent showu 'Voice' u kojem se natjecala, ali nije uspjela osvojiti titulu 'najboljeg glasa'.</p><p>A Markova partnerica u showu 'Zvijezde pjevaju', Arija, je hrvatska glumica i redateljica. Osim u baletnim predstavama glumila je i u mjuziklu Guslač na krovu u HNK Zajc u Rijeci gdje je imala ulogu Sprintze. Televizijski gledatelji znaju je kao Maju Krpan iz serije 'Drugo ime ljubavi'.</p><p> </p><p> </p>