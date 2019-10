Armin: 'Zbog Huljićeve pjesme ljudi mi govore kako ih iritiram'

U finalu showu 'Zvijezde - ljetni hit' pobjedu je odnio Armin Malikić (27) iz Tuzle koji je već nakon prvog nastupa osvojio srca žirija, ali i gledatelja. Arminu je u čast pobjede ljetni hit 'Ja bi tija bit' napisao Tonči Huljić (57). Time je osvojio 50 tisuća kuna, ali i nastup na Splitskom festivalu gdje će premijerno izvesti svoju prvu pjesmu.

Foto: Instagram

Nakon što je prije četiri mjeseca pobijedio u showu govori kako i dalje svakodnevno dobivao poruke od ljudi koji su gledali njegov spot.

- Bilo je naravno i dobrih poruka, bilo je i šaljivih i zanimljivih poruka, ali bilo je i negativnih komentara da iritiram ljude. Mislim da im je naviše smetao način na koji izvodim taj svoj neki ples, i generalno su primjedbe išle na stajling. Stajling sam odabrao pa im je valjda smetalo to što sam to ja. Tako je to valjda dok 'iskačeš iz paštete' na televiziji i ljudi stalno gledaju kako se vrti tvoj spot - rekao je Armin za Story.

Ljeto je proveo radno, a nekoliko puta posjetio je i Huljića u Splitu. S Točijem, kaže, planira daljnju suradnju i nove pjesme.

No osim glazbe i odmora Tuzlak će uskoro diplomirati ma Medicinskom fakultetu. Zbog studiranja je morao pauzirati i glazbenu karijeru, a medicina ga je naučila najtežim životnim lekcijama.

Foto: Instagram

- Za muziku živim, a toliko puta sam odbio glazbene prilike zbog učenja. Ipak, tko odustane ne dođe do kraja - kaže Armin. Osim što se posvetio glazbi i fakultetu, Malikić nakon showa 'Zvijezde - ljetni hit’ sve više vremena provodi i na društvenim mrežama.

- Nakon showa povećao mi se broj pratitelja. Poruke mi šalju i djevojke i dečki, i stariji i mlađi - kaže. Obožavatelji su toliko zavoljeli njegov ljetni hit, pa nam se Armin pohvalio da su mu već počeli slati videozapise kako pjevaju njegovu pjesmu.

Foto: RTL

Srce mu ipak još uvijek nije osvojenom, a baš poput pravog Lava, Armin pada na komplimente. Najveća podrška su mu prijatelji i obitelj, a priznaje kako je bilo trenutaka kada nitko nije stajao iza njega.

- Tada sam shvatio da čovjek prvo treba voljeti sebe kako bi u nečem i uspio - istaknuo je talentirani mladić.

