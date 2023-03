Ashley Graham podigla prašinu stajlingom na Oscarima: 'To je previše. Gdje je modna policija?

Manekenka Ashley Graham (35) privukla je pozornost modnom kombinacijom na crvenom tepihu 95. dodjele Oscara. Ashley je uz glumicu Vanessu Hudgens (34) i youtubericu Lilly Singh (34) vodila emisiju 'Countdown to the Oscars' prije same dodjele.

Graham je u Dolby centru u Los Angelesu ponosno pokazala svoje obline u crnoj haljini za koju je zaslužna modna dizajnerica Alberta Ferretti.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Haljina do poda imala je i duboki dekolte te brojne proreze kojima je Ashley naglasila svoje bujne grudi. Donji dio haljine skrojen je od prozirnog i mrežastog materijala sa svjetlucavim kamenjem, a uz sve je iskombinirala i dugačak crni plašt.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Kosu je nosila pokupljenu u visoku, zalizanu punđu napravljenu od brojnih pletenica.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Iako su mnogi bili oduševljeni njezinom modnom kombinacijom, neki su ipak izrazili svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama.

- Outfit Ashley Graham je previše. Prekrasna je, ali treba ili jedan prorez manje ili bez plašta. Bilo što - glasio je jedan komentar.

- Modna kombinacija za izlazak u klub, a ne za Oscare - dodao je drugi korisnik društvenih mreža.

Njezin stajling nije oduševio ni Nenada Korkuta koji nagradu prati na HTV-u.

- Mene bole oči. Ne znam kako su je ovakvu poslali na tepih, pa valjda postoji modna policija ili neki modni stručnjak iza kulisa koji je nije smio ovakvu pustiti pred ljude - kazao je Korkut.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Najčitaniji članci