Ashley Graham privukla pažnju na Met Gali: Istaknula obline u izazovnoj pripijenoj haljini

Prestižna Met Gala tradicionalno se održava svakog prvog ponedjeljka u svibnju. Danas su svjetske zvijezde ponovno stigle na crveni tepih u Metropolitan Museom of Art u New Yorku te privukle pozornost svojim modnim kombinacijama. Među njima je bila i plus size manekenka Ashley Graham.

The Met Gala arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

Ona je stigla u crnoj pripijenoj haljini, čiji je gornji dio bio napravljen od kožnog korzeta, a donji dio od prozirnog, svjetlucavog materijala.

Haljina je bila ukrašena s detaljima cvijeća. Njezina je haljina imala i duboki dekolte pa je tako, osim oblina, istaknula i grudi.

The Met Gala arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

Kosu je pokupila u 'zalizanu' punđu, a našminkala se neutralno.