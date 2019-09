Ashton ne mari za prozivke od Demi Moore: 'Život je dobar...'

Ni s jednim od bivših bračnih partnera nije se konzultirala prije no što je napisala memoare u kojima je otkrila tajne od teškog djetinjstva sve do seksualnih odnosa, a prilikom promocije knjige glumica Demi Moore (56) u jednom dijelu se dotakla teme Ashtona Kutchera (41) s kojim je u braku bila 12 godina.

U memoarima je napisala kako joj je Ashton u jednom trenutku priznao da mašta o seksu u troje, a ona je, priznaje, odlučila ostvariti tu njegovu fantaziju samo kako bi se pokazala kao cool supruga svom 15 godina mlađem mužu. Nakon što je dva puta sudjelovala u tome, shvatila je da je to pogreška. Kutcher je na ove tvrdnje samozatajno šutio, ali se ipak odlučio obratiti javnosti.

- Malo je nedostajalo da objavim nepromišljeni tweet, a onda sam pogledao svog sina, kćer i suprugu i obrisao ga. Život je dobar - napisao je glumac na društvenoj mreži, dajući do znanja kako ga prozivke ne dotiču.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Međutim, tu prepucavanje nije stalo. Demi sad optužuje Ashtona da je javno dijelio njezine intimne fotografije, poput one na kojoj ona pozira u bijelim gaćicama, kako bi ju posramio. Za tu je fotografiju glumac prije deset godina tvrdio da je samo šala, ali prema Deminim riječima, to je bio njegov način obračuna s njom kad bi pretjerala. U to je vrijeme glumica imala problema s alkoholom, a kad bi se napila Ashton bi podijelio neku od sramotnih fotografija.

Foto: DPA/Pixsell

- Bilo je to jako zbunjujuće. On me poticao da pijem, no kad bih pretjerala, dao bi mi do znanja kako se osjeća pokazivanjem fotografija poput one na kojoj sam naslonila glavu na WC školjku večer prije. Činilo se kao šala, ali zapravo me posramljivao - rekla je. Jedna od fotografija na koje je mislila je ona na kojoj je ona nagnuta, odjevena samo u bijele gaćice. Kako danas Demi tvrdi, tad su imali najviše problema u braku.

U svojim memoarima 'Inside Out' napisala je da su ona i Ashton tijekom braka imali seksualne odnose u troje te da ju je on dvaput prevario. Tvrdi da mu je javila prije objavljivanja knjige o čemu je pisala.