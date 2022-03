Asim Ugljen o posljedicama alopecije: 'Ovako to izgleda kad vas jako napadne. Nije ugodno'

Ovo vam je alopecia areata. Tako to izgleda kada vas jako napadne. Vjerujte mi,nitko ne želi ovako izgledati, ali to je stvarnost, tako izgledate kada napadne. I sve je samo nije ugodno gledati se takvim, započeo je glumac Asim Ugljen emotivnu objavu na svom Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što se na Oscarima Chris Rock narugao s ćelavom glavom glumice Jade Pinkett Smith, a onda se i njezin suprug Will Smith obračunao s voditeljem, alopecija je postala glavna tema razgovora. Asim je podijelio s pratiteljima fotografiju glave na kojoj je pokazao kako izgleda alopecija i ukazao na to da to nije klasična ćelavost.

- Da je klasična ćelavost (i klasična muška ćelavost spada pod alopeciju), nikoga ne bi bilo briga. Ali nažalost, nije. Ovako ne izgleda klasična ćelavost. Prvo i najbitnije, smirite se. Alopecija nije nešto od čega ćete umrijeti ili što će vas boljeti. S njom ćete umrijeti, ali nećete umrijeti od nje. Morate se naučiti živjeti s njom - rekao je. Potom je ispričao što treba poduzeti nakon što saznate da imate alopeciju.

- Psihički mir je nevjerojatno bitan u borbi s ovom bolešću. Nađite nešto što vas veseli. Bilo što. Bavite se time. Opustite se. Provjetrite glavu. Ne mislite o njoj. Znam da vas čini nervoznima, ali od toga će vam samo biti još gore, a to ne želite. Riješit ćete je. Samo se opustite. To je najosnovniji preduvjet da se išta počne događati. Drugo, nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli i bavite se njome svaki dan. Doslovno. Meni je pomoglo veslanje, skijanje i penjanje. Najviše veslanje jer u meni budi mir kakav rijetko što može izazvati. Ne znam kaj vas veseli, ali nekaj ćete naći. Nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli, opušta i tjera tijelo da se kreće - pojasnio je.

Asima trenutačno gledamo u showu 'Ples sa zvijezdama', u kojem s plesnom partnericom Nikom Jelić uči razne plesove.

Najčitaniji članci