Asim Ugljen objavio je rijetku fotku roditelja, javila mu se Pokos: 'Izgledaju fenomenalno'

Glumac Asim Ugljen (39), javnosti najpoznatiji po ulozi Josipa Tepavca u seriji 'Kud Puklo da Puklo' i sudjelovanju u 'Plesu sa zvijezdama', objavio je na rijetku fotografiju svojih roditelja, Ranka i Aide Ugljen.

POGLEDAJTE VIDEO:

- On će sad 73, a ona 70. Boktemazo, budem li ja tako izgledao s 50, bit ću sretan. Pogle’ njemu kose, koliko je ima. Mama i tata. Starci. Ovako se star - napisao je Asim u opisu objave.

Ranko i Aida 'nabacili' su jedan selfie, a pratitelji su im poručili da izgledaju sjajno. Među morem komplimenata, našao se i onaj Vlatke Pokos (52).

- Pa roditelji ti izgledaju fenomenalno - napisala je oduševljeno pjevačica.

'Cooleri', 'odlični su', 'manekeni', 'šmekeri' - pisali su ostali.

Inače, Asim je prije nekoliko godina otkrio da mu je otac Ranko, naš poznati kardiolog, spasio život.

- Nikad ne pišem o vlastitim kalvarijama, dok ne prođe puno godina, pa to postane priča iz prošlosti koje se s osmijehom sjećam. Ali danas hoću. Kada smo završili snimanje "Kud puklo da puklo" pobjegao sam s Martom na Mrežnicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Došli smo na terasu, nešto sam mjerio, ne sjećam se i Marta me upitala kaj mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod kože. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor - napisao je glumac na Facebooku.

Otišao je na pretrage u Zagreb gdje je ustanovljeno da se tumor proširio na leđnu moždinu i lubanju.

- Naime, pipci tumora su mi se proširili na centar za govor i pokret. A s obzirom na posao kojim se bavim, treba mi oboje. Ranko me ne bio smio operirati, prvi sam mu krvni rod. Ali, avaj, dođe i do toga. Ipak smo mi dva Ugljena, pišamo na pravila. Vozim u Osijek, gdje nas Ranko dočeka. Idemo u salu nakon ponoći, kad nema nikog, jer to kaj radimo, ustvari ne bi smjeli. 'Em sam mu sin, 'em on nije neurokirurg - dodao je pa opisao cijelo to iskustvo.

- Ležim na stolu na trbuhu, glava mi je odozada otvorena kao lubenica, ovaj pili, brusi, reže. I šuti. Što je čudno, Ranko uvijek sluša muziku dok operira. Pjevuši. Priča. Sad šuti. Šute i neurokirurzi. Nema muzike. Samo tišina i teško disanje. Pitam ga kako ide. Kaže da ga još nije ni našao pipke i da začepim. Skužim da je nervozan. Što nije nikad kad operira. Ali ok, sin sam mu i ovo nije kirurgija kojom se on bavi - napisao je te dodao kako je operacija trajala gotovo dva sata.

- On puhao, dahtao i masakrirao me, a ja sam s glavom u onoj rupi disao na škrge i stiskao zube kako ih nikad prije nisam stiskao. Tko nije ležao otvorene glave na stolu dok mu pila struže po glavi i čupa dijelove tumora, nije osjetio bol. Jedno od najvećih čuda koje sam u životu izveo je da sam to sve otrpio bez glasa. Zašto? Zato jer je moj inat bio jači od boli. Jer me taj isti Ranko odgajao da stisnem zube i izdržim kad je najgore. I stisnuo sam zube i izdržao. Nikad mi ne bi oprostio da sam tada vrištao - prepričao je Asim.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'TKO MI BOLJE KUHA?'

Najčitaniji članci