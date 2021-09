Domaćeg glumca Asima Ugljena (38) mnogi pamte po ulogama u duhovitim serijama 'Na granici' i 'Kud puklo da puklo', a uskoro ga gledamo u novoj seriji 'Bogu iza nogu'. No, sudeći po njegovim objavama na Facebook stranici, uvijek nasmijanog glumca, život u ranijoj mladosti nije nimalo mazio.

Naime, kada mu je bio samo 17 godina Asim je doživio skijašku nesreću u kojoj je ostao bez slezene.

- Nekoć davno, kad imah 17 godina, imadoh nesreću na skijanju i ostadoh bez slezene. Puno prekasno se skužilo da je slezena ruptirala i stvarno sam u zadnji tren stigao pod nož - otkrio je glumac na svom Facebook profilu.

- Budući da je to sve bilo zadnji tren, izgubio sam dvije litre krvi i litru krvne plazme, i malo je reći da sam bio pogubljen. Budim se nakon operacije, spojen sam na sve. Imam sedam katetera i dren - ispričao je tada Asim, pa dodao kako je bio užasno žedan, a kako nije smio piti vodu, medicinska sestra mu je svaku noć stavljala samo kap vode na jezik.

Par godina kasnije, 2016. mu je otkriven tumor na lubanji. Na svu sreću, nije bio zloćudan, a ključnu ulogu u njegovu oporavku odigrao je njegov otac Ranko Ugljen, inače uspješan hrvatski kardiokirurg, koji ga je operirao.

- Nikad ne pišem o vlastitim kalvarijama, dok ne prođe puno godina, pa to postane priča iz prošlosti koje se s osmijehom sjećam. Ali danas hoću. Kada smo završili snimanje 'Kud puklo da puklo' pobjegao sam s Martom na Mrežnicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Došli smo na terasu, nešto sam mjerio, ne sjećam se i Marta me upitala kaj mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod kože. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor. Otišao sam na pretrage u Zagreb. Tumor je. Spojen na leđnu moždinu i lubanju. Ok, kakav? Ne znaju dok ne izvade - prisjetio se glumac.

- Ostao je lijep ožiljak kao uspomena na tu noć. To je onaj iza kojeg vidite u kadru. Jednu stvar mu moram priznati, zašio me kako me nitko nikad prije nije zašio, a šivali su me u životu - zaključio je glumac.

Danas je sve to iza njega, a glumac uživa u sretnom braku sa suprugom Martom Bolfan s kojom ima dvoje djece, sina Dina i kći Lejlu.