Astrolog u Superparu: Dolores i Antun dobit će dijete, stiže kći

Marijetu je zanimalo hoće li Balcano ostvariti veliku karijeru, a astrolog joj je odgovorio da hoće. Saznala je i da će se vjenčati, roditi sina te da će njihov brak biti okrunjen materijalnim uspjesima

<p>Počeo je pretposljednji ciklus u Superparu, a novi stanari kampice žale se na neprospavanu noć. 'Katastrofa', jadao se Marko dok su Marijeta i Balcano pričali kako su se super naspavali. Za to su vrijeme Dolores i Anton komentirali kakvi su odnosi u kući otkako su otišli Zadrani. 'Kao da malo više dišemo', rekla je Dolores, a Daliborka i Matej komentirali su kako više nema klanova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Anton oduševljavaju u kući </strong></p><p>Dolores je pokušavala objasniti Antonu kako joj je neugodno što podbada Gordona.</p><p>- Naporan si i svi to misle u kući - govorila mu je dodajući kako nekad treba biti prijatelj, a ne komentirati tko puši, pije ili živi drukčijim životom.</p><p>- Ti imaš potrebu da te ljudi prihvate i da budeš dobra sa svima - rekao joj je Anton, no ona mu je predbacila kako on misli da je bolji od svih. Marijeta i Balcano prisluškivali su ih pred vratima.</p><p>- Ja sam dobar s tim ljudima, ali ti nisi sa sobom - branio se Anton, no Dolores mu je pokušala objasniti kako on drugima samo nabraja njihove mane, a ona se trudi reći im njihove vrline. </p><p>Nakon svađe Anton je sjeo doručkovati s Nikolanom i Markom te Ratkom i Gordonom, kojima je otkrio što mu je rekla Dolores. Oni su mu, naravno, rekli kako ga prihvaćaju takvog kakav je i da mora biti pažljiviji prema Dolores.</p><p>- Ona je u grču da sam se ja svima vama zamjerio - govorio im je Anton dok je Dolores prepričavala Daliborki što se upravo dogodilo. </p><p>Danas su se kladili dečki, koji trebaju ponoviti jedan uspješan zadatak iz prošle sezone - bušenje! No ovaj će put oni biti na stropu, gdje se nalazi i šest posuda s vodom, te davati upute partnericama. Uz to, visjet će na užetu, a moraju biti gotovi za pet minuta. Matej je uložio 4700 kuna, Anton 4000 kuna, Balcano 5000 kuna, Marko 3500 kuna i Gordon 3779 kuna.</p><p>Prva je počela Dolores.</p><p>- Dobro je slušala i bila vrlo precizna - komentirao je Anton i uspješno su izvršili zadatak. Sljedeći su bili Ratka i Gordon te Nikolana i Marko, a naposljetku su samo Dalmatinci uspjeli na vrijeme izvršiti zadatak. 'Ja lošije objašnjavam, ali ti lošije shvaćaš', komentirao je Gordon, a Nikolana je malo prigovarala svom Marku što se kladio na tako mali iznos. </p><p>Marijeta i Balcano te Daliborka i Matej sljedeći su se uhvatili ukoštac sa zadatkom, a njihove partnerice nisu baš najbolje razumjele upute. 'Uopće me nisi slušala što sam ti govorio', rekao je Balcano djevojci. Na kraju nijedan par nije prošao zadatak. 'Kriva sam zato što nisam dobro slušala', rekla je Daliborka. Balcano je nastavio kritizirati:</p><p>- To govori o nama da se možda ne poznajemo dobro još uvijek i da nismo razvili pravu komunikaciju - istaknuo je, a njegove su riječi rasplakale Marijetu.</p><p>Kad su se vratili kući, dečki su gledali Antona kako šiša Mateja, a žene je posjetio astrolog Theo Ljubić. Dolores je zanimalo koliko su Anton i ona kompatibilni, a astrolog joj je rekao kako je Antonu važno što je ima kao partnericu i prijateljicu te da je netko nekome u prošlom životu bio roditelj!</p><p>- To je toliko jasno u ovome životu da mi je muka! U raspravama s djecom, on mene tretira kao četvrto dijete - rekla je i potom pitala hoće li oni imati djece. 'Da. Moglo bi biti žensko', rekao joj je astrolog. </p><p>Marijetu je zanimalo hoće li njezin Balcano ostvariti veliku karijeru, a astrolog joj je odgovorio da hoće. Željela je znati hoće li se vjenčati, a astrolog je otkrio da hoće te da će im brak biti okrunjen materijalnim uspjesima i da je moguće da im prvo dijete bude muško.</p><p>- Želim se udati za Stjepana i imati djecu u budućnosti s njim… - kroz smijeh je komentirala Slavonka. </p><p>Dečki su komentirali kako njihove bolje polovice ne znaju centimetre.</p><p>- Već tisućama godina muškarci raspravljaju o jednoj te istoj stvari, a to su, naravno, centimetri. No napretkom ljudskog društva došlo je do toga da su neki od muškaraca shvatili da centimetri više nisu bitni. Nažalost, ova skupina za stolom se bori i znoji oko svakog centimetra - komentirao je Anton. </p><p>Nikolanu je zanimalo je li njezin suprug sretan životom koji vode. 'Da, ali kako bi bilo da vi njega još više gazite?' rekao je astrolog i nasmijao sve. Potom je objasnio da Marko traži mazohizam. Ratka je pitanje jesu li njih četiri u finalu, a Theo je odgovorio potvrdno. 'Jako me to veseli', rekla je Dolores. </p><p>Dolores i Anton sjedili su uz vatricu i Anton joj je rekao kako je nakon današnjeg dana zaključio da mora biti puno blaži. 'Neki put računam na tebe kao da si muško, a zapravo si nježna biljka. Oprosti', rekao joj je Anton, Dolores mu je oprostila i nazdravili su za pobjedu. </p>