Atraktivna Tia Mamić izašla je na piće u vesti od 18.500 kuna

Suprugu Marija Mamića njezini pratitelji nerijetko nazivaju ženom s vrhunskim stilom. Često je možemo vidjeti u skupim odjevnim kombinacijama i skupim nakitom

<p><strong>Tia Mamić</strong> (34), nedavno je proslavila treću godišnjicu braka sa suprugom <strong>Mariom Mamićem</strong> (36), sinom <strong>Zdravka Mamića</strong> (61). Tia je taj poseban datum obilježila objavom nekoliko svadbenih fotografija na društvenim mrežama. Tada je 'zasjala' u raskošnoj vjenčanici, no ova dama dotjerana je i u svakodnevnom izdanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest Ljube Jurčića o kćeri Tiji Mamić</strong></p><p>Iskoristila je sunčani dan za odlazak na piće u centru grada. Vrijeme postaje sve hladnije pa se ogrnula kardiganom s printom zebre, a nosila je i sunčane naočale.</p><p>Kardigan je inače iz kolekcije brenda Alanui, a cijena istog je 18.500 kuna. Uz kardigan i sunčane naočale, Tia je iskombinirala i Chanelove naušnice. </p><p>Njezini pratitelji nerijetko joj poručuju kako je žena s vrhunskim stilom, a ovoga puta osim skupih krpica zamijetili su i njezinu maskicu na mobitel na kojoj ima fotografiju sa sinom <strong>Dominicom </strong>kojeg ima iz braka s košarkašem <strong>Chrisom Warrenom</strong> (39). I Mario iza sebe ima jedan propali brak, i to s bivšom TV voditeljicom <strong>Monikom Kravić</strong> (38) s kojom ima dva sina.</p><p>Inače, Tia i Mario vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu. Navodno su se upoznali dok je on još bio u braku s<b> </b>Monikom. Za njihovu vezu saznalo se pred kraj 2016. godine. </p><p>- Najvažnije mi je u životu znati da imam partnera koji je uz mene te mi je ujedno i najbolji prijatelj. Unio mi je mir i donio osmijeh na lice svaki dan - rekla je Tia svojedobno. </p><p> </p>