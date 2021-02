Cijela Hrvatska sada bruji o Splićanki Albini Grčić (22) koja je s pjesmom 'Tick-Tock pobijedila' na ovogodišnjoj Dori će te nas predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu.

Skladbu pjesme napisao je Branimir Mihaljević koji je napravio i aranžman, a autor teksta je Max Cinnamon (19), čiji je otac iz Velike Britanije, a majka iz Karlovca, piše Dalmatinski portal.

- Max je kolega Branimirovog sina u londonskoj produkcijskoj kući Abbey Road Institute, suradnja je krenula spontano. Stvarno je napisao odličan tekst i simpatično je što mu je mama iz Hrvatske, a i on se sam natjecao na lokalnom natjecanju za Euroviziju u Francuskoj. Branimir mi je već prije rekao da bi sa mnom volio otići na Doru, a ja sam mu odgovorila da je i meni to želja, no ne s bilo čim, nego s nečim iza čega u potpunosti stojim - ispričala je Albina za Dalmatinski portal.

- On mi je nakon nekog vremena predstavio što je napravio i to je stvarno bio pun pogodak. Iz prve se nisam mogla u potpunosti zamisliti u toj pjesmi jer nisam pjevala pjesme bržeg ritma. Jesam onako za svoj gušt doma, ali uvijek sam se javnosti predstavljala s baladama i mislila sam da mi možda to ne odgovara. Prevarila sam se i ugodno iznenadila samu sebe, ali i Branimira, koji je više vjerovao u mene nego ja sama - dodala je.

Pjevačica je nakon pobjede otkrila kako će na Eurosongu promijeniti gotovo sve što se tiče scenskog nastupa i izgleda.

- Toliko je bilo dobrih numera da nismo znali što će se dogoditi pa smo rekli ako pobijedimo da ćemo napraviti nešto na višem nivou - rekla je sinoć.

