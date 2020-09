Autora hita 'I Like To Move It' Ericka Morilla (49) našli mrtvog

Erick je nekoliko puta nastupao u Hrvatskoj. Proslavio se devedesetih godina hitom 'I Like To Move It'. Okolnosti smrti glazbenika zasad su nepoznate

<p>Kolumbijsko-američkog DJ-a <strong>Ericka Morilla</strong>, poznatog po hitu 'I Like To Move It', pronašli su mrtvog u njegovu domu u Miami Beachu u ponedjeljak ujutro, javljaju <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/breaking-erick-morillo-dead-like-22613670" target="_blank">strani mediji</a>.</p><p>Okolnosti smrti DJ-a zasad nisu poznate, a vlasti ističu da je istraga u preliminarnoj fazi. Policijski službenici izašli su na teren nakon što su dobili dojavu. </p><p>Erick je nekoliko puta nastupao u Hrvatskoj. Proslavio se devedesetih godina hitom 'I Like To Move It'. Tu je pjesmu objavio pod umjetničkim imenom Reel 2 Real. </p><p><br/> </p><p>Ericka su prije manje od mjesec dana uhitili nakon što se testom potvrdilo kako je na žrtvi silovanja pronađen njegov DNK. On je negirao optužbe. Napad se navodno dogodio 2019. na zabavi koju je slavni DJ organizirao. Žrtva je policiji rekla da je on želio seks, ali ona ga je odbila. Kad je odjenula kupaći kostim, Erick je, prema njenim riječima, počeo nasrtati na nju. </p><p>Ipak, Erick se ispričao i kolegica je ostala prespavati kod njega u gostinjskoj sobi. Kad se probudila, bila je gola, a Morillo je stajao pored kreveta, također gol. Osjetila je bol i nazvala je 911 kako bi prijavila silovanje. Medicinsko osoblje ju je pregledalo, a test je pokazao da je na njoj pronađena njegova DNK, izvijestila je policija.</p>